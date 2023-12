Madagascar: Kung fu - Retour à l'ancienne appellation

Une décision significative a été prise en présence du ministère de tutelle, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de la Fédération malgache de kung-fu, qui s'est tenue hier au Palais des Sports Mahamasina. Grand Maître Avoko a souligné l'importance de cette AGO, suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire, au cours de laquelle plusieurs amendements ont été apportés aux statuts et règlements intérieurs de la fédération. Les neuf ligues régionales, dont Atsinanana, Alaotra Mangoro, Amoron'i Mania, Bongolava, Boeny, Vakinankaratra, Analamanga, Itasy et Haute Matsiatra ont participé à cette réunion cruciale. L'une des décisions majeures prises par les ligues a été le retour à l'ancienne appellation de la fédération. En 1997, la Fédération malgache de kung-fu a été fondée à Madagascar, mais en 2015, elle avait ajouté « Wisa » à son nom. Cette fois-ci, la fédération revient à la « Fédération Malgache de Kung Fu », sans le suffixe « Wisa ». Cette décision découle du désir de la fédération d'accueillir plusieurs styles de Kung Fu, au-delà du Wisa. « Le calendrier 2024 a également été abordé lors de l'assemblée, mettant en avant le développement du Kung fu au niveau international. Le Kung Fu malgache a déjà une diaspora en France avec 100 combattants, et nous allons donc essayer de le promouvoir et de l'élargir », a ajouté le Grand Maître Avoko. Dans la Grande île, environ 400 000 pratiquants de Kung Fu sont répartis et la fédération entend dynamiser le développement de cette discipline ancestrale chinoise. En parallèle, le Championnat de Madagascar 2023 se tiendra ce week-end au Temple de Pierre Mizael Ambatomirahavy. Les compétitions incluront des épreuves de combat pour les six catégories, ainsi que dans les catégories Tao ou Kata pour les compétitions masculines et féminines. Les demi-finales auront lieu ce samedi, suivies des finales demain, dimanche.