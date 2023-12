Madagascar: Alain Désiré Rasambany - Relâché après 2h30 d'enquête

Les convocations s'enchaînent. C'était au tour du Secrétaire général du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), Alain Désiré Rasambany, de passer au niveau de la brigade des recherches criminelles de la gendarmerie à Fiadanana ce jeudi 14 décembre. Après une enquête qui a durée près de 2h30, selon un communiqué de son parti, il a été relâché et a pu regagner son foyer. Cette convocation fait suite à des rumeurs de mutinerie et de tentative de coup d'Etat. Le président fondateur du parti HVM, Hery Rajaonarimampianina, son président national, Rivo Rakotovao ainsi que le Bureau politique du parti soutiennent être fidèles aux principes démocratiques et au respect de l'Etat de droit et de la liberté d'expression malgré les divergences d'opinion. Dans son communiqué, le parti indique qu'il décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se tramer. En tout cas, en l'espace de quelques semaines, on fait face à une série de convocations. Syndicalistes, journalistes, leaders politiques ou encore SG d'un parti, la liste commence à s'alourdir. Même pour de simples rumeurs, personne n'est plus à l'abri d'une... enquête.