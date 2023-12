Madagascar: Aggravation du délestage - La Jirama confrontée à des pannes majeures à Andekaleka

Une série de coupures d'électricité récurrentes secoue la ville d'Antananarivo ces derniers jours. Mercredi dernier, la société nationale d'électricité, a identifié la source du problème à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, où trois des quatre groupes ont été mis hors service. Selon les explications fournies par les responsables de la Jirama, des dysfonctionnements techniques critiques ont affecté les groupes G2, G3 et G4 de la centrale.

Des problèmes au niveau du Fer Stator et de l'alternateur à air chaud ont été signalés, mettant à mal la capacité de production électrique de cette infrastructure. Les efforts de réparation sont en cours, avec une équipe de techniciens mobilisés jours et nuits à Mandraka. « Nous avons déjà réalisé des réparations sur les groupes G2 et G4 mercredi dernier, mais nous surveillons de près leur bon fonctionnement. Quant au groupe G3, les réparations sont en cours », ont affirmé les responsables auprès de la société d'État.

Production insuffisante. Cette défaillance à la centrale d'Andekaleka, principale pourvoyeuse d'électricité au sein du Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), a engendré un déficit majeur entre la demande énergétique des usagers et la capacité de production actuelle de la Jirama. Jusqu'à hier, seuls les groupes G1, G2 et G4 étaient opérationnels, en attendant la remise en service du dernier groupe hors service. En parallèle des opérations de réparation, la Jirama s'attelle au renforcement de son réseau de distribution pour limiter les risques d'incidents et de pannes techniques futures. Cette démarche vise à stabiliser l'approvisionnement électrique et à réduire l'impact des défaillances sur les utilisateurs. Certes, cette situation soulève des inquiétudes quant à la stabilité de l'approvisionnement énergétique dans la région d'Antananarivo. Les habitants, confrontés à des coupures récurrentes, expriment leur frustration face à cette situation qui impacte leur quotidien et leurs activités. De son côté, la Jirama reste engagée à résoudre au plus vite ces problèmes techniques et à restaurer pleinement la capacité opérationnelle de la centrale d'Andekaleka, tout en améliorant la fiabilité de son réseau de distribution.