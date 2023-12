Ile Maurice: La course contre la diminution des donneurs

La campagne annuelle Mega Blood Donation, organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Blood Donors Association, se tiendra du 18 au 21 décembre. Une initiative qui vise à répondre aux besoins constants en sang dans le pays. Cependant, le Dr Janaki Sonoo, directrice du National Blood Transfusion Service, souligne que la collecte de sang est confrontée à des défis sans précédent, mettant en lumière une série de problèmes susceptibles d'affecter la santé de la nation.

L'appel du Secrétaire du Service Civil à accorder une permission de deux heures aux fonctionnaires désireux de participer à cette campagne illustre l'importance cruciale de cette démarche. Pour encourager la participation, le ministère de la Santé s'engage même à fournir un mémo aux officiers qui choisissent de faire don de leur sang. Cela souligne l'urgence et l'importance de mobiliser la communauté dans cette campagne vitale.

Le thème de la campagne, «Donnez votre Sang, Unissons nos Coeurs», reflète la nécessité de solidarité face à la demande croissante de sang. Toutes les 15 minutes à Maurice, une personne a besoin de sang, et le National Blood Transfusion Service s'est fixé un objectif ambitieux de collecter 52 000 pintes d'ici la fin de l'année. Cependant, jusqu'au 30 novembre, seulement 48 120 pintes ont été collectées, et la campagne Mega Blood Donation vise à atteindre 1 500 pintes supplémentaires.

Un défi majeur, souligne le Dr Sonoo, se présente avec la diminution du nombre de donneurs par rapport à l'année précédente. «Les chiffres disponibles indiquent une baisse de la participation, mettant en lumière la nécessité de comprendre les raisons de cette tendance décroissante.» Au niveau des composants sanguins, les statistiques jusqu'au 30 octobre montrent des chiffres significatifs : 47 306 unités pour les concentrés de globules rouges, 28 578 pour les concentrés de plaquettes, 28 473 pour le plasma frais congelé et 425 pour le cryoprécipité. Ces chiffres soulignent la demande croissante, en partie due à l'augmentation du nombre d'hôpitaux et de cliniques. La directrice met en avant un aspect critique : la nécessité de revoir les critères de donneurs, tels que l'âge et les facteurs de risque.

L'analyse des échantillons sanguins en octobre 2023 révèle une autre dimension des défis auxquels est confronté le processus de collecte. Parmi les donneurs, 15 cas de VIH, 46 cas d'hépatite C, 28 cas d'hépatite B et 48 cas de syphilis ont été confirmés. Ces données ont conduit au rejet de 690 pintes de sang en raison de ces maladies. Cela souligne la nécessité d'améliorer le protocole de dépistage et de sensibilisation.

Le Dr Sonoo souligne également que la demande augmente en raison de la prévalence croissante de maladies non transmissibles et du cancer. Avec une population vieillissante et des styles de vie qui ne correspondent pas toujours aux critères idéaux de donneurs, dit-elle, les défis se multiplient. Il est impératif de repenser les critères de donneurs, en tenant compte des évolutions démographiques et des nouvelles réalités de santé publique.

Il apparaît également que les donneurs deviennent de plus en plus réticents. Il devient nécessaire de revoir la manière dont le sang est conservé et de mettre en oeuvre des programmes éducatifs ciblant les jeunes dans les écoles. Il s'agit non seulement d'encourager la participation des jeunes donneurs, mais aussi de sensibiliser à l'importance du don du sang dès un âge précoce.

La collecte de sang reste confrontée à des défis complexes qui nécessitent une approche multidimensionnelle. Repenser les critères de donneurs, améliorer le protocole de dépistage, sensibiliser davantage et cibler les jeunes sont autant d'axes d'action cruciaux pour surmonter les obstacles actuels. La mobilisation de la communauté et la sensibilisation accrue, souligne le Dr Sonoo, sont essentielles pour garantir que le sang nécessaire soit disponible pour ceux qui en ont désespérément besoin. La santé de la nation dépend de la générosité et de l'engagement de ses citoyens envers cette cause vitale.