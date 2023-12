Ile Maurice: «C'est comme si mon père veillait sur les Reds de là où il est...»

J'ai traversé une période difficile dans ma vie depuis le décès de mon père, Sookenraj, récemment à Maurice. Il était avec moi en Angleterre en août dernier, et j'avais pu l'emmener voir plusieurs matches (Chelsea, Bournemouth et Newcastle) sans savoir que c'était la dernière fois que je le verrai avec moi à Anfield.

Cela été un grand choc pour toute la famille et mes amis du London LFC, avec qui mon père partageait les voyages en bus à chaque fois qu'il venait me rendre visite en Angleterre. D'anciens joueurs des Reds qu'il a connus ont aussi témoigné leur sympathie, comme Ian Rush par exemple. Mais le plus touchant c'est le «banner» spécial que les fans ont fait pour lui contre Fulham qu'ils ont affiché à Anfield.

Dimanche, ce sera la première fois que je regarderai un Liverpool-Manchester Utd sans lui. Sans lui parler un peu avant le match et lui demander son ressenti personnel. I will miss you dad... Il était si fier de ce club et de ses joueurs que j'ai l'impression qu'il veille sur eux d'où il est. D'ailleurs, après son décès, les Reds sont encore meilleurs et même en tête du championnat...

Le facteur chance

Pour pouvoir être un gros challenger pour le titre de champion il faut aussi de la chance. Ce n'est pas nécessaire d'être super bon du moment que la chance est avec toi... Et en ce moment je trouve qu'elle tourne en notre faveur. On a des matches très importants qui arrivent. C'est une période très «busy». On va jouer Man Utd, Arsenal, Burnley et Newcastle le 1er janvier.

Mais le plus important c'est que Liverpool va jouer devant un stade d'une capacité de 57 000 places, pour la première fois depuis 50 ans ! Avec la nouvelle Upper Anfield Road tribune qui s'ouvre, Anfield aura 7 000 places supplémentaires. Je vous garantis que c'est énorme et que l'ambiance sera terrible contre Manchester Utd. Vous verrez dimanche.

Concernant l'équipe, je trouve que notre milieu de terrain est en baisse de forme en ce moment. Szoboszlai n'est pas trop en forme, McAllister était blessé, mais je pense que tout le monde va hausser son niveau de jeu face à United dimanche... Je pense que ce sera très difficile pour United parce que l'élimination en Champions League leur a fait très mal, je pense que leur moral est touché et qu'ils ne relèveront pas la tête contre Liverpool. Il n'y a plus d'esprit d'équipe, les joueurs ne jouent plus pour le manager. Les jours de Ten Hag sont comptés.

On est d'accord que le club passe par des moments difficiles mais cela reste les deux plus grands clubs du monde. Mettons City de côté, surtout si on regarde tous les titres qu'ils ont eus avec peut-être de la corruption.

Ballon d'or pour Salah

Si on bat Man Utd et Arsenal on peut avoir potentiellement quatre points d'avance en tête... On est en bonne position pour le titre de champion mais il faudra recruter en janvier. Il faut un milieu défensif, un attaquant et un arrière gauche.

En revanche, je voudrai saluer un joueur : Mohamed Salah, qui fait une saison extraordinaire. Il marque beaucoup et nous les fans ont en demande toujours plus. Mais il faut aussi s'asseoir et regarder son palmarès, ses stats, il fait des choses incroyables et il mérite le respect. Je pense qu'il mérite un Ballon d'Or pour l'ensemble de sa carrière.

Il a atteint 200 buts déjà avec le Liverpool Football Club et je pense qu'il a encore deux saisons au top avec nous. Je ne pense pas qu'il partira au prochain mercato. Lorsque nos meilleurs joueurs sont en top forme, Liverpool est injouable, c'est-à-dire lorsque Van Dijk, Trent, Gapko et Luis Diaz sont au pic de leur forme. Je vois Liverpool capable de mettre trois buts dimanche. Pourquoi pas un hat trick de Salah ?

Newcastle-Liverpool, victoire incroyable des Reds en infériorité numérique.