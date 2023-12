Ile Maurice: «Trop tôt pour penser au titre en décembre mais...»

interview

Le correspondant de Lékip en Angleterre, Imran Goolamallee, sera évidemment présent dans les gradins d'Anfield ce dimanche pour le duel tant attendu entre Reds et Red Devils, mais il n'envisage pas un 7-0 cette foisi-ci...

Comment voyez-vous le choc Liverpool vs Man Utd de dimanche ?

Match très intéressant en vue. Liverpool est au sommet du classement. United a des problèmes en défense et au milieu et Bruno Fernandes va rater le match après avoir pris un carton contre Bournemouth la semaine dernière. Les supporters ne pensent pas à un nouveau 7-0 à Anfield, moi non plus ! (rires) Mais plusieurs pundit disent quand même que ce sera encore un gros score... Pour moi, ce sera serré. Mais je vois une victoire des Reds bien sûr.

Qui voyez-vous en attaque côté Liverpool ?

Liverpool devra commencer avec Gakpo, Nunez et Salah, avec Diaz en «supersub». En milieu de terrain, cela devrait être Gravenberg, McAllister s'il est «fit» et Szoboszlai, et Harvey Eliott qui entrera en cours de match et profitera des espaces pour se créer des occasions comme contre Palace. Mais le plus gros mal de tête c'est la défense ! On est privé de Matip, alors que notre défense s'appuie beaucoup sur lui, et Van Dijk aussi. Van Dijk devra former un nouveau duo. Il y a aussi l'option avec Arnold au milieu et Gomez à droite...

Liverpool doit-il croire au titre maintenant qu'il est premier ?

Il est trop tôt pour penser au titre en décembre, parce qu'on ne peut pas «write off» Man City. Ils ont connu une mauvaise passe récemment et ont perdu contre Aston villa, mais ils ne sont pas loin au classement. Ce serait idiot de les éliminer déjà ! On a vu la saison passée de quoi ils sont capables. Pour moi, City, Arsenal et même Aston Villa sont dans la course, avec Liverpool. Il faudra voir comment se comporte chaque équipe dans les deux à trois semaines qui viennent avec l'accumulation des matches. On verra qui seront les plus constants.

%

Est-ce que vous voyez Salah quitter les Reds en janvier ?

J'espère que Salah restera à Anfield et continuera à battre de nombreux records pour le LFC. Il est vif. Sa façon de jouer avec Gapko, Jota, Nunez et Diaz prouve qu'il peut rester au haut niveau deux saisons de plus, contrairement à d'autres joueurs trentenaires comme lui qui n'ont pu performer aussi longtemps.

Quels joueurs Klopp peut-il amener au mercato ?

C'est facile pour un fan de dire qu'on voudrait tel joueur ou tel joueur mais quand on voit comment Klopp amène ses joueurs, comme Szoboslai, on ne sait jamais si un grand joueur peut entrer dans son système ou pas. Comme on a l'habitude de dire : Trust in Klopp. Lui il saura comment améliorer son effectif. Mais pour être franc, je pense qu'il sera difficile d'avoir une meilleure chance pour remporter le titre de champion que cette saison, même si rien n'est encore fait. Je vois en tout cas une victoire contre Man Utd dimanche pour mettre la pression sur Arsenal, qu'on jouera le week-end d'après. Espérons que les Reds seront au sommet pour Noël, même si on sait que deux fois sur trois ils ont ensuite perdu le championnat dans une position pareille... Nous avons eu beaucoup de malchance dans cette position-là, contrairement aux autres équipes. Espérons que cette fois cela arrivera, qu'on sera champions et que les fans pourront vive ça à Anfield, vu que la dernière fois on avait dû rester devant notre TV à cause de la Covid...