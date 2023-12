Maroc: Festival Florilège culturel - Présentation des publications de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable

Rabat — Des publications de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable ont été présentées, vendredi à Rabat, dans le cadre de la 5è édition du Festival Florilège culturel, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il s'agit des livres "L'économie du transport marocain" du professeur universitaire et spécialiste de la logistique et de l'économie du transport, El Arbi Znati, "Mon voyage en Union Soviétique" de feu Mohamed Ben Abdellah et "La bonne gouvernance" de Abdelaziz Charqui.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, Mustapha El Jouhari, a indiqué que la publication "L'économie du transport marocain" constitue un apport intellectuel dans le domaine du transport et de la logistique, qui favorisera le développement de ce secteur et son ouverture sur la recherche scientifique, notant que la production intellectuelle de M. Znati représente une référence majeure dans ce secteur économique vital.

De son côté, le chercheur à l'Institut des études africaines, Hassan Sadiki, a mis en avant l'importance majeure de l'ouvrage "Mon voyage en Union Soviétique", qui a présenté des perceptions, des données et des pratiques culturelles, estimant que le voyage de feu Mohamed Ben Abdellah en Union Soviétique a révélé des capacités créatives et culturelles reflétant la spécificité de la littérature marocaine moderne.

Pour sa part, le chercheur en culture marocaine, Abdelilah Laghzaoui, a présenté une étude et une approche autour de l'ouvrage "La bonne gouvernance", en jetant la lumière sur l'importance de la bonne gouvernance comme levier de modernisation et de développement de l'administration publique dans divers domaines, eu égard aux mutations qu'ont connues la société et l'Etat durant les dernières décennies.

Cette rencontre culturelle a été une occasion pour promouvoir l'ouverture culturelle à l'ensemble des franges de la société et un espace pour faire connaître les activités de l'association, notamment celles culturelles et intellectuelles.

Organisée en partenariat avec le Département de la Culture, la 5è édition du Festival "Florilège culturel" aborde d'importants sujets tels que la promotion du bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l'environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives innovantes de la participation citoyenne, l'objectif étant de souligner l'importance de ces valeurs dans la construction d'une cité idéale, même à l'ère de la ville intelligente.

Le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu'au 25 décembre, est marqué par des conférences et des tables rondes réunissant intellectuels, experts et spécialistes pour explorer les liens entre les valeurs morales traditionnelles et les progrès technologiques.