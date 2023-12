Maroc: La Chambre des Conseillers organise mercredi prochain le cinquième Forum parlementaire des régions

Rabat — La Chambre des Conseillers organise mercredi prochain, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le cinquième Forum parlementaire des régions sous le thème : "la région : acteur clé dans le développement intégré et durable".

Un communiqué de la Chambre indique que ce Forum parlementaire, organisé en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, l'Association des régions du Maroc, l'Association marocaine des présidents de conseils des préfectures et provinces, et l'Association marocaine des présidents de conseils communaux, constitue un cadre institutionnel novateur qui s'inscrit dans l'esprit de la Constitution.

Dans son article 137, la Constitution prévoit la contribution des régions et des autres collectivités territoriales à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État et à l'élaboration des politiques territoriales par le biais des représentants de ces instances au sein de la Chambre des conseillers.

La même source précise que l'organisation de ce Forum s'inscrit dans le cadre de l'interaction institutionnelle continue avec les Orientations Royales, notamment celles contenues dans le message royal adressé aux participants au premier débat national sur la régionalisation avancée à Agadir le 20 décembre 2019.

Dans ce message, il a été souligné que « l'application effective de la régionalisation avancée, de ses principes théoriques comme de ses modalités pratiques, reste tributaire de la mise en place d'une politique régionale clairement définie et réalisable en matière économique, sociale, culturelle et environnementale. Un tel processus doit être mené en accord avec une politique publique intégrant la dimension régionale, s'appuyant sur une économie forte et efficiente, génératrice de croissance, pourvoyeuse d'emplois et garante de justice sociale ».

Selon le communiqué, ce Forum, préparé via quatre séminaires thématiques régionaux tenus dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Drâa-Tafilalet, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, vise à discuter et évaluer la politique régionale de l'État sous l'angle de l'intégration et de la complémentarité. Il se veut aussi une approche collective pour développer des systèmes économiques locaux intégrés et mettre en place une planification territoriale selon une approche globale et intégrée afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et réduire les disparités spatiales et sociales.

La réalisation de ces objectifs passe par les consultations et l'échange de points de vue au sujet des moyens de consolidation de la convergence en termes de prérogatives de développement décentralisé et déconcentré en matière de gestion optimale de l'économie territoriale, et ce dans le contexte de la mise en oeuvre de la réforme des centres régionaux d'investissement et à la lumière des nouveautés apportées par la nouvelle charte nationale de l'investissement.

Le communiqué conclut que les travaux du Forum seront répartis sur trois axes principaux, à savoir les enjeux de la politique régionale de l'État en matière d'investissement public, les défis de la promotion de l'investissement privé au niveau des régions, ainsi que les défis de la mise en oeuvre de la deuxième génération des programmes de développement régional.