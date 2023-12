Maroc: Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et l'Université arabe Naif des sciences de sécurité

Rabat — Un mémorandum d'entente a été signé, vendredi à Marrakech, entre l'Observatoire national de la criminalité relevant de la Direction des affaires pénales, des grâces et de la détection du crime au ministère de la Justice et l'Université Arabe Naif des sciences de sécurité.

Ce mémorandum d'entente a été signé, à l'occasion de la conférence internationale organisée par le ministère de la Justice sous le thème "L'application judiciaire des peines alternatives : défis et enjeux", par le secrétaire général du ministère, Abderrahim Miad, au nom du ministre de la justice, et par le vice-président de l'Université arabe Naif, chargé des relations extérieures, Khalid bin Abdulaziz Alharfash, au nom du président de l'Université.

Il porte sur le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux parties en matière de détection et de lutte contre les différentes manifestations des phénomènes criminels, indique un communiqué de l'Observatoire.

Ledit mémorandum tend aussi à consolider le partenariat agissant entre les deux parties dans les domaines du soutien et du développement de la recherche scientifique, de l'innovation, du renforcement des capacités et des compétences des ressources humaines spécialisées, et à promouvoir les connaissances, la sensibilisation et la conscientisation en matière de lutte et de prévention de la criminalité, tout en veillant à renforcer les canaux de communication et à soutenir les partenariats régionaux entre les différentes parties actives dans les domaines d'intérêt commun.

Selon la même source, la conclusion de ce partenariat stratégique constitue une étape essentielle dans le cadre du renforcement de l'action de l'Observatoire national de la criminalité et de son ouverture à son environnement régional et international, ainsi qu'un nouveau jalon dans le domaine de la consolidation de la coopération et du partage des meilleures pratiques et des expertises scientifique aux niveaux régional et international pour la détection et la lutte contre les différents phénomènes criminels.