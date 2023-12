Cameroun: Décembre au Cameroun - Entre fines catastrophes et conseils cruciaux pour protéger sa famille

Ma voiture a failli se retrouver à la fourrière. Mon frère cadet a été enfermé dans une gendarmerie. Ma petite cousine vient de perdre sa mère biologique, après avoir perdu sa maman adoptive il y a cinq ans et demi. Nous sommes en fin décembre, et je vous recommande vivement de prendre soin de votre famille...

Fines catastrophes

Nous sommes au mois de décembre. Et depuis que je suis tout petit, la légende nous racontait que c'était le mois de toutes les catastrophes, de tous les accidents de la circulation, de toutes les morts suspectes et imprévisibles, etc.

Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui sont malheureusement décédées durant les mois de décembre. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais je pense que c'était une contingence. D'ailleurs il n'est pas rarissime durant ce fameux mois de décembre --et cela depuis plusieurs les années--, de voir des personnes trépasser à cause d'une simple petite maladie, ou des familles entières englouties dans un éboulement, un incendie, un effondrement d'immeuble, etc.

Le mois de décembre est particulièrement redouté par la population camerounaise parce que sur tous les plans, il se révèle généralement catastrophique !

Débuts de malchance

Je parle de malchance parce que ma voiture a failli se retrouver à la fourrière. Certes j'étais en légère infraction (je voulais prendre un raccourci sur un contre-sens), mais les agents de la mairie ont surgi devant moi tels des commandos de la DGRE, et puis ils ont confisqué mon véhicule ainsi que toute ma paressasse...

Pendant ce même temps-ci ma mère est aussi malade. Mon petit-frère a été embrigadé dans une gendarmerie de Mabanda pour une sombre histoire de téléphone, et il a passé plusieurs nuits là-bas en cellule. Ma petite cousine que j'ai vu grandir à Yaoundé et qui est aujourd'hui une officière de police respectable, elle vient de perdre sa génitrice... C'est triste !

Je me rappelle qu'au mois d'avril 2018 déjà, nous enterrions sa maman putative, et que nous en étions terriblement chagrinés. Et voilà encore que le sort vient de s'abattre sur la fille aînée de mon oncle, alors qu'elle venait récemment de mettre au monde son premier enfant...

La malchance est partout : les affaires ne marchent pas bien, les affaires stagnent, les agressions sont multipliées et les assassinats se vulgarisent. C'est dorénavant très facile d'égarer son portefeuille dans un milieu public, et c'est devenu illusoire de s'enrichir à travers les jeux de hasard. Les Camerounais traverseront une mauvaise période où le sort va s'acharner inlassablement contre eux, et pourtant la vie est déjà devenue excessivement difficile. Nous aurons l'impression d'être poursuivis par de mauvais esprits, nous allons échouer ce que nous allons entreprendre, et concomitamment nous allons paradoxalement être également souvent déçus en amour.

Ce sera la magie de la fin d'année, ou comme dirait quelqu'un ce sera plutôt la sorcellerie de ce malheureux mois de décembre.

Problèmes d'argent

Nous aurons des problèmes d'argent, et cela est inévitable. D'ailleurs nous en avons déjà, un peu plus que durant les onze premiers mois de cette année 2023. Les marchandises sont devenues chères, la nourriture est devenue inaccessible et les articles en magasin ont exponentiellement surenchéri. Moi j'ai dû débourser une forte somme d'argent pour pouvoir retirer mon véhicule du portail de la mairie de Bonamoussadi, sinon j'allais certainement en débourser le triple. Les gens qui me doivent de l'argent (comme mon ami Pierre La Paix Ndamè) ne me le remettent pas, et quand je leur téléphone ils ont systématiquement la même réplique pour me dire que : « Mon frère ! Tu ne vois pas que nous sommes au mois de décembre ? » (sic)

L'argent va devenir plus rare. Les femmes sont postées sur les réseaux sociaux et dans les ruelles, à la recherche de l'argent des fêtes. Elles acceptent les propositions de tous les dragueurs dans l'espoir de se faire tresser ou entretenir, ou plus vulgairement de se faire offrir un cadeau durant la grande soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Les parents sont devenus nerveux ; ils n'ont pas encore terminé la pension scolaire mais voilà qu'il faille déjà penser aux jouets des enfants, aux repas de famille, aux sorties festives collectives, aux beuveries entre potes et que sais-je encore ! Les entrepreneurs doivent organiser des after-work avec leurs employés, et leur accorder des primes spéciales si nécessaire. Le temps continue de s'écouler normalement au Cameroun et les choses sont incroyablement inaccessibles, mais, miraculeusement ou bien malheureusement, le mois de décembre contribue à nous rendre la tâche encore cent fois plus difficile !

Nouvelles résolutions

En fin d'année, nous prendrons de grandes résolutions. Nous promettrons --à nous-mêmes-- de devenir plus bons, plus généreux, plus prospères, plus intelligents et surtout plus riches. Nous déciderons d'en finir avec la consommation d'alcool et avec les paquets de cigarette. Les plus frivoles s'inscriront dans la frugalité, et certainement que les hommes mariés se décideront enfin à ne se consacrer exclusivement que sur leur tendre et unique partenaire...

Pour les bonnes résolutions, cela ne manque pas. On constatera avec amertume que nous n'avions pas minutieusement respecté les bonnes consignes de l'année dernière, ainsi que celles de la pénultième année. D'ailleurs depuis que nous sommes tout petits, nous nous promettons des choses au mois de décembre que nous espérons réalisables, mais combien d'entre-nous y sont-ils déjà parvenus, en réalité ?

La vie continuera de nous enseigner, et dès le mois de janvier nous abandonnerons toutes ces bonnes « vieilles » résolutions. On se dira alors que c'était pour entamer la nouvelle année avec du tonus, et avec du punch. Les gens observeront rapidement que nos anciennes mauvaises habitudes ont repris le dessus à cause de la janviose, et ils nous accepteront tels que nous serons. L'histoire des nouvelles promesses ne sera plus qu'un lointain souvenir, et d'ailleurs il n'y aura aucune urgence puisque l'année prochaine il y aura également un nouveau mois de décembre, que nous consacrerons également à ces mêmes résolutions-là...

Fin d'année

Donc ma voiture a failli se retrouver à la fourrière. Mon frère cadet a été enfermé et embastillé dans une gendarmerie. Ma petite cousine vient de perdre sa mère biologique que je n'avais jamais rencontrée, après avoir perdu sa maman adoptive qui s'appelait Pascaline, en avril 2018.

Nous sommes là au mois de décembre, et je vous recommande vivement de réellement prendre soin de votre famille...

Fin décembre ! C'est triste à dire, mais d'ici la fin d'année chaque Camerounais aura perdu au moins un membre de sa famille.

Fin 2023 ! Chacun de nous doit faire son bilan personnel, mais n'oubliez pas de l'intégrer dans le bilan général du Cameroun ; puisque notre pays s'enfonce de plus en plus à destination d'un gouffre quasiment inépuisable. Nous sommes malheureusement au mois de décembre qui va durer trente-et-un jours, et je vous conseille absolument de prendre toutes les précautions.

Et donc il faudra éviter les voyages interurbains qui sont inutiles, il faudra diminuer les fréquentations qui ne sont absolument pas bénéfiques, il faudra éviter de vous asseoir ou bien de consommer avec n'importe qui à n'importe quel moment. Il faudra déjà prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous marcherez dans la nuit, et il faudra généralement éviter les transports en commun c'est-à-dire les motos et les taxis en public.

Parce que certes ce sera la période de fêtes, mais le mois de décembre est également réputé pour les vols, les viols, les agressions à main armé, les escroqueries, les assassinats crapuleux, bref, le mois de décembre est certainement le plus dangereux des mois qui puisse exister ici au Cameroun...