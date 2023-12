Afrique: Top 10 des villes africaines avec une meilleure qualité de vie

Port-Louis est la ville africaine où il y a la meilleure qualité de vie. Elle est suivie respectivement par Le Cap et Johannesburg, selon un classement établi grâce aux données de Mercer.

La capitale de l'Île Maurice, Port-Louis, est la ville qui offre le meilleur niveau de vie et la plus grande sécurité en Afrique. Elle occupe le 88e rang mondial, selon les données du cabinet américain Mercer. Port-Louis est talonnée par Victoria, la capitale des Seychelles, qui occupe la 98e place du classement. Le Cap, en Afrique du Sud, se retrouve au 3e rang africain et se positionne au 102e rang mondial, selon Mercer.

Johannesburg est la quatrième ville en matière de qualité de vie (105e mondial) et Durban se retrouve à la 5e place (110e mondial).

Parmi les autres villes africaines où la qualité de vie est plutôt élevée figurent Rabat en 6e position (127e mondial), Tunis qui pointe à la 7e place (131e mondial), et Casablanca (136e). Les villes de Windhoek, en Namibie et Gaborone au Botswana ferment le classement en se positionnant respectivement à la 9e et 10e place.

Sur le plan mondial

Au niveau mondial, c'est Vienne, en Autriche, qui arrive en tête du classement.

Elle est suivie par la capitale économique suisse Zurich, et Aukland, en Nouvelle-Zélande, qui occupent respectivement les 2e et 3e places. Parmi les endroits où la qualité de vie est moins bonne, on trouve plusieurs villes africaines: N'Djamena (Tchad), Bangui (République centrafricaine) et Khartoum (Soudan), qui occupent respectivement les 236e, 239e et 241e places.

Selon Mercer, il existe une corrélation entre le coût et la qualité de la vie dans certaines villes du monde. L'enquête montre également que les pays où la qualité de vie est élevée offrent à leurs citoyens et à leurs expatriés un accès à d'excellents soins de santé, à l'éducation, aux infrastructures, aux services sociaux et à des logements abordables.