Algérie: Tenue de la 5e session des concertations algéro-tchèques dans la capitale Prague

ALGER — Les travaux de la 5e session des concertations algéro-tchèques, se sont tenus vendredi dans la capitale tchèque et ont été coprésidés par le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane et par le Secrétaire d'Etat du ministère tchèque des Affaires étrangères, Radek Rubes, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, lors de cette session, il a été question "des différents domaines de coopération en cours, d'autant plus qu'il a été convenu de l'importance de leur soutien, notamment dans les secteurs prometteurs".

Ces concertations ont été, ajoute le communiqué, " une opportunité pour échanger les vues et les analyses concernant plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont la cause palestinienne et la situation au Sahel et au Sahara occidental".

Le SG du ministère des Affaires étrangères a rencontré, en marge de ces concertations, le vice-ministre des Affaires étrangères de Tchéquie, Jan Marian, conclut le communiqué.