Tunisie: Ligue 2 | 11e journée - Jendouba-JSO: leadership en jeu

El Omrane pour damer le pion aux Jendoubiens.

C'est parti pour la dernière ligne droite du championnat de la Ligue 2, avec un choc en haut du tableau, cet après-midi, entre Jendouba et la JSO dans le groupe A, ainsi que trois déplacements pour les meneurs du groupe B, le duo Chebba-Zarzis, dauphins de la poule, et l'ASG, leader de poule qui rend visite à l'OSB.

Dans le groupe A donc, Jendouba Sports, à domicile, croise El Omrane, outsider ambitieux de ce championnat. Le vainqueur prendra les commandes, alors qu'une parité serait peut-être profitable au CSHL et à Korba. Toujours volet course aux places d'accessit, Radès et Msaken ont un bon coup à jouer, puisqu'ils sont en embuscade, dans le sillage des têtes de groupe. Dans le milieu du tableau maintenant, la JSK, l'ESHS et l'ASA se contenteront de grappiller des points, bonus du play-out oblige. En bas de l'échelle enfin, l'ASOE, Tabarka et le SCBA tenteront, à leur tour, de profiter de la moindre distraction de leurs devanciers pour monter en grade dans l'optique du play-out.

Zliza-Chebba : le duel à distance

En poule B à présent, le mano à mano entre la Zliza et le Croissant Chebbien va se poursuivre, sorte de duel à distance pour le leadership final, quoique l'ES Zarzis (qui pointe à une unité du tandem de tête ) n'a pas encore dit son dernier mot. Demain, dans le cadre des matchs du groupe B, un périlleux déplacement attend le leader à Sidi Bouzid, alors que dans le même temps, à Tataouine, Rogba attend le CS Chebba de pied ferme. Et ce n'est pas fini volet périple puisque l'ESZ ira défier le COM à Médenine. Sur ce, avant d'aborder la queue du peloton, au milieu du tableau, la Stayda et Moknine ont de la marge (chapitre points bonus pour le play-out), alors qu'en bas du tableau, les Fatimides, COM, OSB et Jelma abattront forcément leurs cartes pour ne pas s'enliser davantage.

%

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A :

14h00 : AS Ariana-CS Korba. Arbitre : Amine Fgaier

14h00 : ES Radès-AS Oued Ellil. Arbitre : Montassar Belarbi

14h00 : CS Hammam-Lif-SC Ben Arous. Arbitre : Raed Jouirou

14h00 : Jendouba Sport-JS Omrane. Arbitre : Nidhal Letaief

14h00 : ES Hammam-Sousse-CS Msaken. Arbitre : Amir Loussif

14h00 : Kalâa Sport-JS Kairouanaise. Arbitre : Marouane Guedri

Demain

Groupe B

14h00 : AS Réjiche-EM Mahdia. Arbitre : Fraj Abdellaoui

14h00 : OC Kerkenah-ES Djerba. Arbitre : Houssem Ben Sassi

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-AS Gabès. Arbitre : Oussema Ben Ishak

14h00 : Stade Gabésien-AS Jelma. Arbitre : Achraf Harakati

14h00 : ES Rogba Tataouine-CS Chebba. Arbitre: Badis Ben Salah

14h00 : Olympique Médenine-ES Zarzis. Arbitre : Houssem Boulaâres