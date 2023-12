Tunisie: « Allons à Semmama » - Des partenariats de recherches universitaires

«Trig Jblana» ou «Allons à Semmama» est le slogan de la nouvelle campagne lancée par le Centre culturel des arts et des métiers de Djebal Semmama à Kasserine en vue de mettre en oeuvre des collaborations de recherches universitaires.

Là où la nature domine et règne en maître, la région est riche de sa culture pastorale qui s'est maintenue au fil des générations. Le centre culturel local oeuvre pour la transmission et la préservation des traditions avec des approches modernes et innovantes. Il joue ainsi un rôle de premier plan pour améliorer la qualité de la vie de la communauté tout en préservant leurs ressources naturelles. Ses actions se déclinent via un travail qui mobilise de nombreux acteurs publics et privés avec l'appui d'associations et d'organisations internationales. Bien qu'il soit conçu au début pour accomplir des objectifs socioéconomiques, le parcours du centre culturel a été élargi. L'accent a été mis au cours des événements précédents sur l'écotourisme, sujet d'actualité à l'échelle planétaire. Dans ce contexte, des étudiants et des universitaires ont été impliqués dans la recherche en vue d'améliorer l'expérience locale et proposer des actions originales, voire inédites.

Le commencement de l'initiative « Allons à Semmama » a eu lieu à l'Institut supérieur des études appliquées en Humanité du Kef avec la validation d'un mémoire de master intitulé « Le Centre culturel de Montagne de Semmama et son rôle pour la relance du tourisme culturel dans la région de Kasserine ». Un autre mémoire de master sur le chemin de transhumance des bergers est en cours. Des rencontres autour des thèmes de la montagne et du pastoralisme sont prévues prochainement dans des établissements universitaires à Kairouan, Mahdia, Sousse et Tunis. Les occasions sont ainsi ouvertes aux étudiants intéressés par une éventuelle collaboration. Des aides logistiques et des workshops sont également proposés afin de faciliter leurs recherches.

%

Beaucoup d'efforts seront donc axés en vue de faire avancer les connaissances, d'innover et d'exploiter le vaste potentiel offert par la région de Semmama. Du haut de la montagne, on vit, on pense, on construit, on aime et on continue à rêver les yeux ouverts d'un développement équilibré et durable.