Maroc: Clôture à Marrakech de la 12ème édition des 'Atlantic Dialogues'

Marrakech — Les travaux de la 12ème édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues" ont pris fin samedi soir à Marrakech, en présence de plusieurs personnalités politiques et universitaires représentant 80 nationalités du bassin atlantique et d'ailleurs, qui ont discuté, pendant trois jours, des nouveaux horizons qui se profilent pour la région atlantique et le Sud global.

Cette édition, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le thème "Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde", a été marquée par les interventions de plusieurs anciens chefs d'État et de gouvernement, ministres, diplomates, hauts responsables, chercheurs et experts, qui ont échangé sur l'importance croissante de la région atlantique dans le monde et les moyens à même de renforcer la coopération atlantique, en particulier pour les pays de l'Atlantique Sud.

Dans une allocution à cette occasion, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a affirmé que l'objectif des "Atlantic Dialogues", qui a connu la participation d'environ 500 participants, est de "diriger l'attention vers le Sud global".

M. El Aynaoui a ajouté que cette édition s'est inscrite dans la continuité du discours de SM le Roi à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, qui a "conceptualisé la place du Maroc dans l'Atlantique et sa relation avec l'ensemble des pays de l'Afrique atlantique, mais également avec le Sahel."

Pour le président exécutif du PCNS, les échanges ayant marqués cette conférence reflètent la nature même du Royaume, "un pays ouvert, stable, raisonnable et fiable dans ses engagements".

La clôture de cette conférence internationale a été marquée par une séance plénière sur "Les défis atlantiques au sens large vus par les dirigeants émergents", à laquelle ont participé 43 jeunes leaders issus de 26 pays qui ont rejoint la communauté déjà constituée de 380 anciens participants. Ces leaders émergents ont pris part à des séminaires et ateliers de formation au leadership entre 11 et le 13 décembre, contribuant ainsi à enrichir les échanges d'idées et d'expériences au sein du programme "Atlantic Dialogues Emerging Leaders" (ADEL).

Au cours de cette session, les jeunes participants ont souligné la nécessité d'une action commune pour réduire le fossé entre les générations, estimant que l'adoption de mécanismes de dialogue intergénérationnel permettra de relever bon nombre de défis actuels liés au changement climatique, aux disparités sociales, à la santé et à l'intelligence artificielle.

Cette douzième édition des "Atlantic Dialogues" a permis de discuter une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et plus intégré à travers des échanges francs, informels et factuellement informés, favorisant des discussions susceptibles de déboucher sur des actions concrètes.