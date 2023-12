Ethiopie: L'UE est prête à continuer à apporter son soutien à l'Éthiopie.

<strong>Addis-Abeba, — : - L'Union européenne est prête à continuer de soutenir l'Éthiopie dans divers secteurs de développement, selon l'ambassadeur de l'UE, Roland Kobia.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a indiqué que le dialogue structuré tenu entre le gouvernement éthiopien et l'UE au cours de la première semaine de décembre avait été très réussi et constituait un très bon exercice.

Le dialogue structuré UE-Éthiopie s'est tenu en présence des ambassadeurs des États membres de l'UE et du vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen.

Selon l'ambassadeur Kobia, ils ont eu des discussions approfondies sur les questions politiques, les conflits, les droits de l'homme, l'économie, le commerce et le développement, ainsi que sur la manière dont l'UE peut soutenir le pays.

L'une des tâches que le gouvernement souhaite que l'Union européenne et les États membres accomplissent est de soutenir le pays afin de surmonter les moments difficiles du point de vue du développement et de l'économie, a-t-il souligné.

"Nous avons fait preuve de volonté et de disponibilité pour poursuivre les discussions avec le gouvernement, afin de voir dans quels domaines l'UE peut être la plus utile, où se situent les besoins et où l'UE peut réellement apporter un soutien très concret."

L'ambassadeur Kobia a souligné que les besoins de développement sont aujourd'hui partout dans le monde et qu'ils augmentent. Mais les sommes d'argent n'augmentent pas.

« L'UE est traditionnellement impliquée dans de nombreux domaines différents, mais principalement, je dirais, l'éducation, la santé et les secteurs sociaux. Mais maintenant aussi, avec le Global Gateway, nous sommes prêts à travailler sur les infrastructures pour développer la connectivité, les connexions également entre l'Éthiopie et ses voisins et également à l'intérieur de l'Éthiopie.

L'ambassadeur a en outre déclaré que l'UE soutenait la Commission de dialogue national, une plate-forme visant à résoudre les divergences d'opinion et les désaccords entre les différents dirigeants et segments de la société sur les questions les plus fondamentales concernant l'Éthiopie.