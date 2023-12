Ile Maurice: «Save the Blu» - Un plan d'action ambitieux pour protéger la faune et la flore

«Save the Blu.» C'est la campagne que s'apprête à lancer Murali Appandi, engagé dans la protection des animaux et des sans-voix, pour la réhabilitation et la protection de la côte ouest au mois de janvier. Sa motivation découle d'une observation du manque d'attention envers la flore et la faune marines qui se dégradent de par les activités humaines, affectant ceux dont les métiers en dépendent.

«Les coraux et les créatures marines subissent les contrecoups néfastes des vedettes imprudentes et de la pollution générée par les bateaux.» Animé par un profond désir de provoquer un changement, cet habitant de Chamouny souhaite hisser le drapeau de la sensibilisation à cette cause à travers sa campagne. «J'ai besoin du soutien de tout un chacun y compris celui des institutions pour soutenir la cause. Je prévois d'organiser des Think Tank sessions début janvier. Sinon, dans les dix prochaines années, nos enfants ne verront plus de dauphins, de cachalots et d'autres mammifères marins dans nos eaux.»

Murali Appandi a élaboré un plan d'action comprenant des étapes clés visant à sensibiliser, à proposer des mesures au gouvernement et à mobiliser des experts en faveur de sa cause. Ce plan englobe l'organisation de réunions destinées à discuter des résolutions et à formuler des propositions gouvernementales, ainsi que la recherche de soutiens financiers des secteurs public et privé, et des instances internationales pour concrétiser des projets, tels que la création d'écoles et de laboratoires sophistiqués. Pour renforcer le plaidoyer en faveur de la préservation, le plan inclut l'intégration de l'expertise de scientifiques spécialisés en biologie marine, de juristes et de résidents locaux. Le plan prévoit aussi l'établissement d'un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes, favorisant ainsi la collaboration et la compréhension mutuelle.

Le jeune engagé propose de définir un statut juridique pour la protection des espèces marines, telles que dauphins, cachalots, baleines et tortues, et d'instaurer une réglementation plus stricte sur les activités concernant les mammifères. Il propose également la création de zones d'incubation marine pour soutenir la reproduction des espèces mentionnées, ainsi que l'augmentation de leur espérance de vie. Il vise aussi la mise en place d'évaluations pour la réhabilitation des forêts de l'île, la reconstruction des parcs marins et la promotion de la croissance de la mangrove. Le jeune homme considère qu'il est important de faire des études et des analyses constantes sur la qualité de l'eau, et l'état des coraux et des algues marines.

Dans le contexte de l'initiative visant à restaurer la région, il est proposé de suspendre temporairement certaines activités nautiques. En parallèle, étant donné que les habitants dépendent de cette région côtière pour leur gagnepain, l'objectif est d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi et de mettre en place un «up-skilling program». Ceci vise à prévenir toute pénalisation des communautés locales dépendantes de cette industrie. De plus, il est important d'apporter un soutien particulier aux artisans.

Selon Murali Appandi, il est nécessaire de renforcer la surveillance pour faire respecter les distances réglementées lors des activités nautiques - particulièrement face aux mammifères marins - et de favoriser l'utilisation de moyens écologiques tels que des kayaks et des moteurs simples à une distance raisonnable. Il est aussi pour l'interdiction de l'utilisation de crèmes solaires ou autres produits cosmétiques nocifs.

Résolu à faire entendre sa voix en faveur de la réhabilitation et de la préservation des écosystèmes, Murali Appandi invite chacun à le rejoindre dans cette noble démarche.

Bio

Murali Appandi aspire à un environnement sain et à la protection de la richesse marine pour les générations futures.

Murali Krishna Appandi est un facilitateur d'affaires de profession, engagé dans la protection des animaux et des sans-voix depuis 1995 grâce aux conseils du yogi Tamby Chuckravanen. Il est aussi engagé dans plusieurs organisations non gouvernementales pour l'autonomisation et la réduction de la pauvreté. «C'est en 1995, à l'âge de cinq ans, que j'ai participé pour la première fois à une marche dédiée à la protection des animaux à Rose-Hill. Cet événement a marqué un tournant décisif dans ma vie, suscitant en moi une passion durable pour la défense des droits des animaux de toutes les espèces, ainsi que pour la cause des enfants défavorisés et d'autres enjeux sociaux.»