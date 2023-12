Congo-Brazzaville: Snél SA - Plusieurs villes et contrées provinciales pourvues en électricité en 2023

Le projet de la Société nationale d'électricité (Snél) SA d'électrification du pays afin de lancer le développement durable est bien en cours d'exécution dans plusieurs villes et contrées en cette année 2023 qui tire vers sa fin.

La population de la cité de Boya, dans la province du Kasaï oriental a constaté en liesse l'électrification effective de sa localité après des décennies de manque du courant électrique. Cette avancée est naturellement à mettre à l'actif de la Snél SA, sous la férule du directeur général, Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba. Ce dernier s'est engagé résolument à matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiskedi Tshilombo, de permettre à l'ensemble des Congolais d'accéder à l'électricité.

L'électricité à Boya rime ipso facto avec le développement de cette cité. Le géant congolais de l'électricité s'active pour réitérer la même action à Miabi, le 19 décembre, avant de la poursuivre à Lusangu, Katende, Kabeya Kamwanga en cette fin de l'année. Ce projet d'électrification dans le Kasaï otiental va s'achever dans la commune de Bipemba, à Mbuji-Mayi.

La Snél SA ne ménage aucun effort à ce sujet, rivée sur la réalisation complète de ce projet. Le 15 décembre à Lisala, dans la province de la Mongala, il a été prévu l'installation d'un groupe électrogène de 500 KVA afin d'alimenter cette ville et ses environs. L'opérateur national de l'électricité, rappelle-t-on, s'est déjà déployé par des réalisations à Kenge, dans la province du Kwango; à Kindu, au Maniema; à Buta, dans le Bas-Uele; à Moanda, dans le Kongo central; à Gemena, dans le Sud-Ubangi, etc., au grand bénéfice de la population qui salue le courage et l'abnégation du directeur général Lusinde, suivant à la lettre les instructions du président de la République. La ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, fait également partie de ce vaste projet d'électrification pour tous. Ainsi, plusieurs villes et contrées du pays ont bénéficié de l'électricité au moment où l'année 2023 tend vers sa fin.

%

L'administration Lusinde qui priorise aussi le social à la Snél SA a tenu ses promesses envers le personnel. Depuis le 15 décembre, les 5 600 employés et leurs familles ont commencé à recevoir leurs colis de fin d'année, composés de sacs de riz et de cartons de poulets. De plus, les salaires du mois de décembre sont progressivement perçus. Par ailleurs, l'entreprise a débuté, depuis le 24 novembre dernier, la paie de la gratification (treizième mois).