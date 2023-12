Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Des enfants souffrant de malformations cardiaques à Pointe-Noire seront traités en France et en Suisse

Une mission d'entraide réalisée récemment par l'association Mécenat chirurgie cardiaque, vient de dépister gratuitement à Pointe-Noire des malformations cardiaques congénitales chez des enfants, à l'hôpital général Adolphe- Sicé.

La mission a été conduite par Marion Saint-Picq, avec à ses côtés Dr Julie Wacker Bou Puigdefrabregas, cardiopédiatre, et Sophie Drion, chargée des enquêtes sociales. Pendant une semaine, elle a consulté les enfants opérés pour assurer leur suivi médical, dans le cadre du programme « Good for kids »; dépisté gratuitement les enfants souffrant de malformations cardiaques en attente d'opération; formé deux à trois Congolais à la pratique de l'échographie; établi des relations pérennes avec des autorités locales; identifié les problématiques locales pour apporter des solutions de collaboration. « Après les dépistages, les enfants souffrant de malformations congénitales iront en France et en Suisse où ils seront traités gratuitement et pris en charge par l'association Mécénat chirurgie cardiaque », a dit le Dr Arlette Ngouma Kibodi, la référente de la mission à Pointe-Noire.

C'est un dépistage cardiologique complet que Mécénat chirurgie cardiaque a fait à l'hôpital général Adolphe-Sicé sur autant d'enfants accueillis pour cette opération suivie avec engouement par la population pontenégrine, ont dit les membres de Mécénat chirurgie cardiaque.

Signalons que c'est la cinquième mission que cette association réalise au Congo (Trois ont eu lieu à Brazzaville et les deux autres à Pointe-Noire). Lors de la dernière réalisée dans la ville océane en 2018, plus de soixante-dix enfants cardiaques ont été consultés et la moitié avait été opérée par l'association. Depuis 1999, 159 enfants congolais ont été pris en charge par l'association.

Créée en 1996 par le Pr Francine Leca, l'association Mécénat chirurgie cardiaque permet aux enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques d'être opérés en France et en Suisse lorsque cela n'est pas possible dans leur pays.