Congo-Brazzaville: Masa 2024 - Le Congo participera à la 13e édition

Sur les 1599 dossiers de candidature provenant de trente-neuf pays africains pour participer à la 13e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), soixante-neuf artistes et groupes artistiques de vingt-deux pays ont été retenus dans la sélection officielle. La République du Congo en fait partie.

La 13e édition du Masa se déroulera du 13 au 20 avril 2024, à Abidjan, et sera organisée autour du thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat : des leviers pour le développement ». Les artistes et troupes artistiques choisis à l'issue des travaux tenus du 11 au 13 décembre vont représenter valablement leurs nations.

Le Comité artistique international du Masa a sélectionné officiellement vingt groupes artistiques en musique, six en théâtre, quatorze en danse contemporaine, six en slam, six en humour, douze en arts du cirque et de la marionnette, cinq en conte.

Le Congo sera représenté par Kayifa Ange, Jules Ferry Quevin Moussoki, la compagnie Danse in colore, Freddy Massamba, Joëlle Sambi et Hendrickx Ntela. Ces artistes presteront respectivement en arts du cirque et de la marionnette ; en conte ; en danse ; en musique et en slam.

Plusieurs pays prendront part aux activités de cette biennale : le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, la Guinée équatoriale, le Sénégal, Madagascar, le Kenya, le Mali, la République du Congo, le Burkina Faso, les Comores, le Cameroun, la Tunisie, le Mozambique, le Nigeria, le Togo, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Burundi, la Mauritanie, le Cap-Vert et le Bénin.

Outre les spectacles, il y aura aussi un colloque international dont le thème est « La dynamique des créations scéniques contemporaines africaines aujourd'hui ».