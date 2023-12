Maroc: Une délégation de la Chambre des conseillers participe à Naples à une session de formation sur des questions stratégiques d'actualité

Rabat — Une délégation de la Chambre des conseillers prend part à une session de formation interactive, à Naples, autour de questions stratégiques d'actualité, organisée par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), en collaboration avec l'Université internationale de Rabat (UIR), dans le cadre du renforcement de la coopération entre ces deux institutions.

La première journée de cette session a été marquée par un mot d'orientation prononcé par le président de la Chambre des conseillers et président de l'APM, Enaam Mayara, dans lequel il a souligné l'importance de cette formation et la qualité de ses axes, qui s'inscrivent dans le cadre de nouvelles questions stratégiques élargissant les perspectives de l'action parlementaire en plus de ses rôles traditionnels.

Cette session représente l'un des principaux axes du plan d'action de l'APM et rentre dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l'Assemblée et le Parlement marocain, a expliqué M. Mayara, cité dans un communiqué de la Chambre des conseillers, mettant l'accent sur la volonté d'élargir les perspectives de cette formation à d'autres domaines.

Cette formation, qui connait la participation d'une délégation composée des présidents des groupes parlementaires à la Chambre des conseillers et conduite par son secrétaire général, est axée sur des sujets d'actualité, portant notamment sur l'évolution et les enjeux de la diplomatie parlementaire à la lumière du progrès technologique, les défis humanitaires et les répercussions de la sécurité internationale, la transition énergétique et les perspectives des énergies renouvelables avec un focus sur le modèle marocain en matière d'investissement dans ce secteur vital, conformément à la vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle constitue également une occasion d'aborder les développements économiques, les défis de croissance que connait le pourtour méditerranéen et le rôle joué par le Royaume dans cette grande mutation stratégique, souligne le communiqué.

Cette formation de trois jours représente aussi une opportunité pour mettre l'accent sur la structure et les attribution de l'APM en tant que composante institutionnelle dans cette région marquée par de nombreux défis et espace de dialogue entre le nord et le sud, outre l'examen des perspectives de coopération avec le Parlement marocain, conclut le communiqué.