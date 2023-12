Cote d'Ivoire: Une soirée musicale haute en couleur célèbre à Abidjan la fraternité ivoiro-marocaine

Abidjan — L'Ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire a organisé, vendredi soir au Parc des expositions d'Abidjan, le 1er "Concert de la Fraternité Ivoiro-Marocaine", une soirée de musique et d'humour, mais aussi de solidarité.

Ce spectacle riche en diversité musicale, qui a attiré un public nombreux, dont des Marocains résidant en Côte d'Ivoire, s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités du monde politique, culturel et économique.

Étaient notamment présents, l'Ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani, des membres du gouvernement ivoirien, dont la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly et le ministre gouverneur M. Gaoussou Touré, en plus du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, de la représentante de la CEDEAO et de diplomates.

Le concert a réuni une brochette d'artistes marocains et ivoiriens de grand talent qui ont égayé le public (Marocains, Ivoiriens et autres), le temps d'une soirée mémorable d'unité et de solidarité.

L'objet principal de ce "Concert de la Fraternité Ivoiro-Marocaine", qui a été retransmis en direct par une chaîne de télévision locale (LifeTv), est la collecte de fonds au profit des sinistrés du séisme qui a frappé la Région d'Al Haouz au Maroc le 08 septembre dernier, provoquant des dégâts matériels et immatériels.

Intervenant à cette occasion, M. Kettani a indiqué que cet événement revêt une importance particulière, car il symbolise le renforcement des liens culturels et amicaux entre les deux nations et démontre avec emphase la solidarité et la fraternité entre les deux pays frères, le Maroc et la Côte d'Ivoire.

La musique, universelle et intemporelle, transcende les frontières et crée des ponts entre les peuples, a-t-il dit, notant que le Concert de la Fraternité Ivoiro-Marocaine est d'abord une manifestation de notre engagement à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et l'amitié entre les deux pays.

«La Côte d'Ivoire et le Maroc partagent une histoire riche et des liens historiques profonds. Notre coopération s'étend au-delà des frontières diplomatiques pour inclure des échanges culturels, économiques et sociaux», a-t-il dit.

Le diplomate marocain a ajouté que «cette symbiose parfaite entre nos deux peuples frères et la relation fraternelle qui existe entre nos deux Chefs d'Etat respectifs, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et Son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, fait que nous sommes heureux de voir ce soir nos compatriotes et leurs frères et soeur de Côte d'Ivoire réunis dans un élan de solidarité unique qui fait chaud au coeur».

Et pour conclure, il a souhaité vivement que ce Concert de la Fraternité Ivoiro-Marocaine soit le prélude à de nombreuses initiatives futures visant à renforcer davantage l'amitié qui existe entre les deux pays et à promouvoir une coopération encore plus étroite entre les deux nations.

Le concert qui s'est déroulé dans la joie et l'allégresse a rassemblé sur scène des artistes légendaires qui sont des ambassadeurs de la musique et de la culture de leur pays.

Il s'agit du Groupe ivoirien Magic System qui a propulsé la musique ivoirienne sur la scène mondiale avec ses rythmes et mélodies connues de par le Monde, ainsi que des artistes, ivoiriens aussi, Molare, Kajeem et Abou Nidal.

Étaient également sur scène, les artistes marocains Abdelhafid Douzi, Ahmed Soultan et Jihane Bougrine.

Le public a été au rendez-vous aussi avec Dj MKA et Tahar Lazrak, alias Oualas, l'artiste humoriste maroco-ivoirien de renommée internationale qui a ravi les salles à travers l'Afrique, l'Europe, et ailleurs.

Outre les performances musicales exceptionnelles, la soirée a été ponctuée par des moments de rire et de détente grâce à la présence de plusieurs humoristes de renom qui sont venus partager leurs talents sur scène et ravir les présents et tous ceux et celles qui ont suivi le spectacle sur leurs écrans de télévision et sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration à la MAP, le célèbre chanteur marocain Douzi s'est dit très heureux de participer à cet événement artistique organisé en solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.

«Ce concert est aussi pour nous une opportunité pour mettre en avant l'art et la culture du Maroc», a ajouté Douzi qui a déjà animé plusieurs spectacles en Afrique, y compris en Côte d'Ivoire en 2005.

Il a par ailleurs mis en exergue les relations excellentes et historiques qui existent entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et les multiples visites effectuées par SM le Roi Mohammed VI dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui connait un développement remarquable.

De son côté, DJ MKA, connu pour sa musique riche et variée, a salué hautement cette initiative de l'Ambassade du Maroc à Abidjan, tout en se disant très content de participer à ce magnifique concert qui célèbre la fraternité ivoiro-marocaine.

«Nous avons besoin de ce genre d'initiative un peu partout dans le monde et pas seulement à Abidjan, surtout que la musique a la force de rassembler et de mobiliser», a dit cet artiste qui est également producteur, rappelant dans ce sens le film qu'il a tourné avant le séisme d'Al Haouz dans un village qui a été durement touché par ce tremblement de terre.

Il a émis le souhait de voir cette initiative (concert) se développer au fil des éditions pour promouvoir davantage l'échange culturel entre les deux pays.

«On est très content de voir autant de monde dans une salle archipleine qui traduit l'élan de mobilisation dans le cadre d'une soirée qui allie art et solidarité», a déclaré de son côté l'humoriste maroco-ivoirien Oualas.