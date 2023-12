Sénégal: Thiès - Divers acteurs lancent un appel pour une élection présidentielle apaisée

Thiès — Des acteurs politiques, des hommes de médias, des religieux et des membres de la société civile ont uni leurs voix lors d'un panel, vendredi à Thiès, pour appeler à une élection présidentielle apaisée le 25 février 2024, a constaté l'APS.

Ils s'étaient retrouvés dans un hôtel de la capitale du rail, au deuxième jour des " 72 heures de la presse locale", une série d'activités initiées par l'Association de la presse locale de Thiès (APL), et lancées jeudi par le gouverneur Mamadou Oumar Baldé.

Lors d'un panel sur le thème : "La presse face aux défis de la présidentielle », des représentants de partis de la mouvance présidentielle et de l'opposition, comme l'APR, le Rewmi, le PDS, Jammi Rewmi, la Plateforme pour le développement local Njerinu askan-wi, dont le responsable est aussi candidat à la présidentielle, entre autres, ont insisté sur l'impérieuse nécessité de préserver la stabilité du pays.

Ils ont aussi diagnostiqué les causes de violences en période d'élection, en insistant sur le rôle de la presse.

Décrivant la délicatesse du contexte dans lequel doit se tenir le scrutin présidentiel, Maodo Malick Mbaye, un responsable de l'APR qui a préféré intervenir en tant que médiateur, a fait part de ses craintes.

»J'ai peur et je sais pourquoi j'ai peur », a-t-il dit, faisant remarquer que jamais une élection présidentielle sénégalaise n'a été organisée auparavant avec "autant de floraison de médias et de réseaux sociaux ».

Ces échéances électorales se tiendront dans un climat où "on ne se parle plus, on se crache dessus, on ne communique plus, on s'invective", avec à la clef, un »appel à la haine », qui commence à se faire entendre, a-t-il poursuivi.

Les participants ont aussi pris en compte, dans leur analyse situationnelle la perspective d'exploitation du gaz et du pétrole, à un moment où le Sénégal est entouré d'une "ceinture de feu".

Autant d'ingrédients qui fondent Maodo Malick Mbaye, journaliste de formation, à croire que l'on s'achemine vers une "élection à haut risque" et à prôner "la censure et l'autocensure".

Le modérateur de la rencontre, Abdoul Aziz Diop du Forum civil a évoqué avec »nostalgie » ce Sénégal où la rivalité politique était policée, où les candidats se donnaient des sobriquets "sans animosité". "C'est ce Sénégal-là dont nous sommes nostalgiques », a-t-il dit.

"L'exception sénégalaise, c'est aussi, a-t-il poursuivi, ce dialogue interreligieux, inter-confrérique, interethnique », où le premier président sénégalais d'obédience chrétienne, à la tête du pays pendant vingt ans, avait parmi "ses principaux soutiens", des chefs religieux musulmans.

Un objectif qu'avait, d'emblée, campé Pierre Pouye, président du comité d'organisation des "72 heures de la presse locale".

»Nous voulons lancer un appel (à la paix) à partir de Thiès, pour que cela fasse tâche d'huile à travers le pays", a-t-il dit, avant de rappeler : "nous sommes d'abord des citoyens avant d'être des journalistes". Il n'a pas manqué d'évoquer à quel point les journalistes, à l'instar de toutes les couches de la population ont été affectés par les évènements politiques que le pays a connus ces dernières années et qu'ils ne souhaitent plus revivre.

Pouye a souligné la "grande responsabilité" de la presse dans la stabilité du pays, tout comme celle des autres entités de la société, qui doivent chacune jouer sa partition pour préserver le pays de tout chaos.

Pour lui, cette »alerte » était destinée à faire prendre conscience à tous les acteurs que le Sénégal survivra à la présidentielle du 25 février 2024.

Mor Talla Ndiéguène, qui était venu représenter son père Serigne Mounirou Ndiéguène le khalife de Keur Mame Elhadji, a relevé que la prochaine présidentielle, partie pour être "la plus disputée" de l'histoire du pays, sera un scrutin dans lequel "la clarté du discours sera déterminante".

Les pratiques politiques anciennes de promesses et de manipulation sont démodées, a-t-il laissé entendre, car au-delà du Sénégal, "le monde s'est réveillé (suite à) un bouleversement cosmique et cosmologique".

Vu leur position d'interface entre les candidats et les électeurs et leur rôle dans le façonnement de l'opinion, les journalistes ont été surtout invités à la responsabilité, à la sélection dans la distribution de la parole publique, au respect de l'éthique et de la déontologie.

Certains participants ont recommandé aux hommes de média de se spécialiser davantage, pour mieux maîtriser les sujets qu'ils sont appelés à traiter, et donner ainsi de la plus-value à leurs productions.

Le journaliste Cheikh Diop de la RTS (télévision nationale) a, pour sa part, tenu à relativiser la supposée menace qui planerait sur le pays lors de la prochaine présidentielle, rappelant que le Sénégal est une vieille démocratie où les gens votent depuis le 19-ème siècle. Il a appelé la presse à ne pas accepter d'être »mis dans le carcan » consistant à penser que la présidentielle de 2024 sera la plus violente de toutes.

Convoquant l'histoire, il a noté que le Bloc démocratique sénégalais (BDS) de Senghor et la SFIO de Lamine Guèye s'étaient livré une bataille sanglante, faisant des morts dans le cadre d'une élection, avant l'indépendance. L'élection de 1988 avait aussi donné lieu à des violences, a-t-il rappelé.

Par contre, les scrutins de 2000, 2012, 2019, pour lesquels des "scénarios catastrophes" avaient été prédits, s'étaient déroulés sans heurts, les électeurs sénégalais ayant démontré leur maturité.

Il a souligné parmi les maux à mettre en exergue pour avoir une »presse de qualité », la »précarité » des hommes de média, mais aussi la »prolifération d'écoles de journalisme » dont le choix des formateurs laisse à désirer.

Cheikh Diop a invité les journalistes à »faire de la recherche pour se cultiver », estimant que même sans spécialisation, des supports existent sur Internet pour permettre au journaliste de se faire un background et avoir la »posture » attendue de lui.

Pour Abdoul Aziz Diop du Forum civil, cet »appel de Thiès » qui tenait lieu de »pacte verbal de non-violence », n'était qu'un premier pas que les autres régions du pays sont invitées à emboîter, pour contribuer à une élection apaisée.