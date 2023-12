Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Décembre 2023

Niger : Justice et lois- La justice ouest-africaine ordonne la remise en liberté de Mohamed Bazoum

La Cour de justice de la Cédéao a ordonné la remise en liberté du président renversé Mohamed Bazoum et de sa famille. Ce dernier a été renversé fin juillet par un coup d'État militaire et est séquestré depuis dans sa résidence présidentielle. Mohamed Bazoum avait saisi mi-septembre la Cour de justice de la Cédéao pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans son pays. (Source : France 24)

Rca : Après plusieurs semaines de captivité dans le Nord-ouest - 5 exploitants miniers chinois libérés

Pris en otage par des hommes armés en novembre dernier au village Ndiba (Commune de Abba) dans la Nana-Mambéré, les cinq ressortissants chinois ont été libérés, ce 13 décembre par leurs ravisseurs. Selon les informations, ces ex-otages ont été évacués ce 14 novembre à Bouar avant d’être évacués sur Bangui. D’après certaines sources, une rançon, dont le montant est tenu secret, serait versée par la partie chinoise aux ravisseurs. Initialement annoncé au nombre de 4, les captifs sont au total 5. Adamou Degué, maire de Abba. (Source : abangui.com)

Gabon : Dialogue national- L’ambitieux plan de Dieudonné Minlama

Réforme, réconciliation, renouveau…«une occasion en or de refonder la République gabonaise». Dans sa contribution au dialogue national d’avril 2024, Dieudonné Minlama Mintogo propose des réformes radicales allant de la refonte constitutionnelle à la réconciliation nationale, envisageant un avenir dans lequel la justice et l’équité redéfinissent la gouvernance gabonaise. Sa proposition pour «consolider la paix et réconcilier les peuples» au Gabon mérite une vive attention. Répondant à l’appel à contributions en vue de la préparation du dialogue national devant se tenir en avril 2024, Dieudonné Minlama Mintogo, président du Mouvement Ensemble pour la République, a envoyé au ministère de la Réforme des institutions, sa contribution. Dans celle-ci, il plaide pour une refonte en profondeur des institutions gabonaises. L’ancien candidat à la présidentielle de 2016 appelle à « doter le pays d’une Constitution et des Institutions démocratiques stables et solides». (Source : alibreville.com)

Mali : Pour la pose de la première pierre d’une usine d’égrenage de coton -Le Colonel Assimi Goïta attendu ce dimanche à Kita

La localité de Kokofata située à 65 Km de la ville Je Kita s’apprête à accueillir, dimanche prochain, le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, pour la pose de la première pierre de d’une usine d’égrenage de coton. L’information a été donnée par le Gouvernorat de la région de Kita.( Source :abamako.com)

Sénégal : Perturbations électriques à Dakar- La Senelec annonce des travaux de 72 heures

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a émis un communiqué pour informer les consommateurs de perturbations électriques planifiées dans la zone du Centre-ville et du Port de Dakar pendant 72 heures. Ces perturbations sont dues à des travaux programmés visant la remise en conformité du réseau dans le périmètre de Bel Air. Les travaux, prévus du 15 au 17 décembre 2023, ont pour objectif d'améliorer la qualité de service, mais entraîneront des interruptions temporaires dans l'alimentation électrique. Ils se dérouleront entre 7 h et 18 h pendant les trois jours spécifiés. (Source : adakar.com)

Togo : Médiation togolaise au Niger- Accord sur le contenu et le timing de la transition

Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, annonce avoir conclu un accord sur le contenu et le timing de la transition avec le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré. Cet accord s'inscrit dans le cadre de sa mission de médiation à Niamey. Selon Jeune Afrique, Robert Dussey a précisé que les détails seront présentés aux chefs d'États médiateurs et à la Commission de la Cédéao. Notons que cette avancée intervient après que l'institution régionale ait envisagé un allègement des sanctions conditionné par une transition de courte durée lors de son 64e sommet à Abuja.( Source :alome.com)

Bénin : Promotion de production agricole locale- Le pays bientôt pilier de la transformation du soja

Dans une démarche d’autonomie économique et de valorisation des ressources locales, le Bénin s’est engagé dans une trajectoire spectaculaire en matière de transformation du soja. Grâce aux entreprises de renom, Benin Organics et Bénin Agribusiness, implantées au cœur de la Zone spéciale de Glo Djigbé, le pays s’inscrit désormais comme un acteur majeur dans l’industrie de transformation du soja en Afrique. Ces entreprises, ayant déjà transformé des centaines de milliers de tonnes de soja, marquent un tournant considérable pour l’économie nationale. Leur innovation se manifeste à travers la production de dérivés du soja tels que les huiles, la lécithine, la farine de soja, et bien d’autres produits encore.( Source :acotonou.com)

Guinée : Rapatriement de sans-papiers guinéens- Voici ce que Conakry exige des autorités belges

Le Gouvernement guinéen exige des clarifications vis-à-vis des autorités belges par rapport au rapatriement d’une vingtaine de guinéens retenus dans des centres fermés à Bruxelles. Conakry a officiellement adressé une note aux autorités Belges dans ce sens le vendredi 15 décembre 2023. En attendant ces clarifications, les autorités guinéennes demandent aux autorités compétentes belges de surseoir à tout rapatriement par vol sécurisé.« Le Département prend note de la sollicitude de l’Office des Étrangers de la Belgique d’organiser un vol sécurisé courant décembre 2023 pour le rapatriement d’une vingtaine de guinéens vivant en situation irrégulière sur son territoire, et saisit cette opportunité pour rappeler que le Gouvernement guinéen est ouvert à faciliter le retour de ses compatriotes dans le strict respect des Droits universels de l’Homme et de la procédure en la matière », lit-on sur le document dont Africaguinee.com s’est procuré copie. (Source : africaguinee.com)