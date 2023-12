Ile Maurice: La FCSOU propose une augmentation de Rs 3 425 «across the board»

Narendranath Gopee, le négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), a eu une rencontre jeudi avec Premode Neerunjun, secrétaire de cabinet et chef de la fonction publique, Indraduth Peryagh, directeur du Pay Research Bureau (PRB), pour aborder le réalignement salarial dans le secteur public. Le syndicaliste a suggéré une augmentation de Rs 3 425 pour tous les employés afin de maintenir la parité.

Selon Narendranath Gopee, la National Wage Consultative Council Act donne les pouvoirs au PRB de faire les réajustements salariaux nécessaires pour réparer les «relativity distorsions» qui ont lieu lorsque le salaire minimum est mis en place. «Il y a deux façons d'aborder ce problème. Soit le PRB prend des mesures administratives qui seront prises en considération lors du prochain rapport qui est prévu pour 2025, soit on attend le rapport et les ajustements devront être rétroactifs», explique-t-il.

Mais vu la conjoncture actuelle, il préconise la première solution. Raison pour laquelle il a demandé une augmentation de Rs 3 425 pour tous les employés du secteur public comme mesure intérimaire afin de maintenir la relativité salariale. «Le rapport salarial dans le public est de 1 : 9. Si on met en place cette mesure, ce ratio peut être revu à la baisse dans le prochain rapport», dit-il. Comme le salaire minimum a augmenté de Rs 3 425, tenter de maintenir le rapport équivaudra à une hausse de plus de Rs 30 000 pour le plus haut salaire, qui est de Rs 107 000. «C'est pour cela que nous avons proposé cette mesure intérimaire. De cette manière, la grille salariale ne sera pas faussée en janvier 2024», dit-il.

Narendranath Gopee ajoute que le secrétaire de cabinet n'est pas réfractaire à la mesure, mais que le directeur du PRB a fait savoir que cette décision n'est pas de son ressort. Il faudra une décision du ministère des Finances pour que cette augmentation soit mise en place. Ainsi, il adressera une lettre au ministre concerné pour lui faire cette proposition la semaine prochaine.