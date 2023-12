Ile Maurice: Transonic pour la 100e de Mahadia

La journée avant-dernière de la saison a été dominée par l'écurie Mahadia avec trois victoires au compteur, dont celle de Transonic.

Un succès qui aura une saveur particulière pour l'entraîneur Samraj Mahadia, qui atteignait la barre des 100 victoires en carrière. Un véritable accomplissement pour son écurie, qui a ouvert ses portes en deuxième partie de la saison 2021.

La 100e victoire de Mahadia porte ainsi la marque de Jean-Roland Boutanive, qui a mené Transonic de bout en bout dans la 9e épreuve. Une juste récompense pour ce jockey vétéran qui apporte un soutien considérable à l'écurie Mahadia lors des entraînements matinaux.

L'écurie Mahadia a débuté son festival avec le nouveau Captain Catman (Goolgar), qui s'est offert la victoire contre le favori Royal Sovereign, même s'il s'est montré très immature pendant la course.

Dinesh Sooful a également contribué au succès de l'écurie Mahadia en menant Lunafacation à la victoire dans la 8e course. Une fois lancé en tête, le cheval alezan a montré une résistance exemplaire pour l'emporter devant son compagnon d'écurie, Super Excited.

Jeanot Bardottier s'est distingué à deux reprises lors de cette 45e journée. Il a d'abord mené Trip To The Sky (5e course) à la victoire pour le compte de l'écurie Emamdee avant de récidiver juste après avec Stageworld, cette fois sous les couleurs de l'écurie Zaki.

Margaux Collomb, la championne de la Fegentri, portée en triomphe.

Un doublé également pour l'écurie Narang, qui a remporté l'épreuve d'ouverture avec Gonnabealright et Williamthefighter, lauréats des 1re et 4e épreuves au programme. Les deux pensionnaires de l'écurie Narang ont réalisé le « pillar to post » dans leurs épreuves respectives.

L'écurie Rawat y est aussi allée de son petit doublé. Si Supreme Elevation et Kersley Ramsamy ont confirmé dans la 2e épreuve, l'autre moment fort de la journée a été la première victoire en carrière de l'apprenti Kulloo, qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur avec Trojan Quest dans la 10e épreuve.

L'épreuve de clôture est revenue à Duke Of Abercorn. Parti de loin, il a conservé l'avantage de justesse sur Jack Tarr, sur lequel Bardottier a tout tenté.

Enfin, soulignons la victoire de la Britannique Alice Keighley sur Royal Virtue, du yard de Dominic Zaki, pour le compte de la Fegentri. Une fois aux avant-postes, elle n'a jamais été rejointe. À noter que le championnat de cette compétition est revenu à la Française Margaux Collomb, arrivée deuxième de l'épreuve sur Liquid.