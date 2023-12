Togo: A un mois de la compétition, Lomé et NWTV ont accueilli le trophée de la CAN 2023

La fête a été belle ce vendredi 15 décembre à Lomé. A un mois de la CAN 2023, qui débute le 13 janvier prochain en terre ivoirienne, ce fut au tour de la capitale togolaise d'accueillir le trophée de la compétition.

La présentation du trophée a été faite au cours d'une rencontre organisée à l'hôtel 2 Février. Une rencontre qui a connu la présence de plusieurs légendes du football africain à l'instar de Patrick Mboma, El Hadji Diouf, Basile Boli ou encore d'Emmanuel Adebayor. La ministre des Sports du Togo, Lidi Bessi-Kama, ainsi que d'éminentes personnalités de la Confédération africaine de football (Caf) étaient également présentes.

Au-delà de la présentation du trophée, il s'agit aussi de faire un clin d'oeil et de féliciter le groupe de médias africains, New World TV. Après avoir acquis les droits de diffusion de la dernière Coupe du monde, cette prestigieuse télévision a fait de même pour la CAN 2023 dont elle aura les droits exclusifs et assurera la diffusion intégrale du 13 janvier au 11 février 2024.

Tout en rappelant la fierté de la chaîne New World TV à partager la prochaine CAN avec toutes les nations africaines, le directeur de la télévision panafricaine, Nimonka Kolani, n'a pas manqué de remercier l'instance dirigeante du football continental pour la confiance placée en cette télévision dont le siège est basé à Lomé.

« Nous disons merci à la CAF et à son président qui croit aux capacités des Africains à prendre en main leur destin. Nous sommes donc ravis que la CAF nous fasse confiance par cette opportunité qui nous est offerte d'être le détenteur des droits de diffusion des compétitions continentales sur une durée de trois ans en français, en anglais et en langues africaines selon le type de droit en Afrique subsaharienne », a-t-il déclaré, ajoutant que ce contrat avec la CAF permettra à NWTV de renforcer ses relations avec le public, à travers des moments uniques autour de pas moins de 13 compétitions.

« NWTV accorde une attention particulière à garantir que tous les Africains puisse accéder aux différentes compétitions à un prix abordable en introduisant de nouvelles façons de fonctionner, du contenu vidéo, grâce aux partenariats solides noués avec divers opérateurs mobiles et des réseaux de télévisions dont quelques unes sont présentes à cette cérémonie », a précisé M. Kolani.

Présente à la cérémonie, la ministre des Sports du Togo, Lidi Bessi-Kama, a également salué et félicité NWTV pour cet exploit qui fera du Togo l'hôte médiatique de la CAN 2023.

« La Côte d'Ivoire sera certes l'hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) car les matchs se joueront sur ses pelouses. Cependant, le Togo sera l'hôte médiatique de cette messe du football africain, qui nous tiendra en haleine du 13 janvier au 11 février 2024. En effet, c'est de Lomé que les radios et chaînes de télévision des pays francophones d'Afrique subsaharienne prendront le signal pour la retransmission des matchs de la CAN », a-t-elle déclaré.

Pour Emmanuel Adebayor, même si le Togo n'est pas qualifié pour la CAN, il sera présent à la compétition à travers NWTV.

A noter que les droits de diffusion garantissent à la télévision panafricaine togolaise une couverture médiatique dans 46 pays d'Afrique.