Algérie: Mostaganem - Aoun préside une cérémonie de remise d'autorisations d'exploitation définitive de 34 projets d'investissement

MOSTAGANEM — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a présidé samedi à Mostaganem une cérémonie de remise d'autorisations d'exploitation définitive de 34 projets d'investissement en suspens dans différents secteurs de l'industrie productive et de service.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée à la salle des conférences au siège de la wilaya, le ministre a souligné que Mostaganem est réputée pour sa vocation touristique, mais, a-t-il fait remarquer, des indices renseignent sur la possibilité d'y lancer des investissements dans plusieurs secteurs et transformer la région en pôle industriel d'excellence.

Indiquant que sa visite vise à relancer l'activité d'entreprises en souffrance et à étendre des usines pour intensifier la production, renforcer l'industrie nationale et créer des postes d'emploi, il a signalé le lancement de la réalisation d'une nouvelle unité industrielle du groupe public national Saidal.

A ce sujet, le ministre a indiqué que pour la première fois, le groupe Saidal procédera à la réalisation d'une usine de production de médicaments dans la wilaya de Mostaganem pour y fournir des médicaments de première nécessité et créer des emplois, appelant les autorités locales à accompagner le projet.

M. Aoun a fait part, dans ce sens, d'un effort pour l'utilisation de matières premières extraites de la wilaya de Mostaganem, dans certaines industries et leur développement.

Pas moins de 112 projets ont bénéficié des mesures décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à lever les entraves administratives sur les projets d'investissement en suspens dans différents secteurs dans la wilaya de Mostaganem, dont 69 projets ont été concrétisés, a-t-il fait savoir.

Le programme de la visite du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique dans la wilaya de Mostaganem comporte l'inauguration d'une unité de production chimique et d'une autre de textile et prêt-à-porter, ainsi que la pose de la première pierre d'une unité d'industrie et de production de médicaments relevant du groupe Saidal et d'une autre de production du papier.

M. Aoun inspectera aussi les unités d'industries mécaniques et électriques, de production d'engrais et d'ameublement domestique, de même que des projets d'aménagement de la zone industrielle Bordjia 1 et 2 et de la zone d'activités de Souk Ellil.