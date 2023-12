Egypte: « Al Ahly ne pense plus qu'à la demi-finale contre Fluminense », Marcel Koller

Après avoir éliminé Al Ittihad, l'entraîneur d'Ahly et son équipe sont tournés vers leur prochain défis en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, lundi contre Fluminense.

Marcel Koller et les Red Devils ont battu 3-1 le club saoudien de Jeddah, atteignant les demi-finales du Mondial des Clubs. L'équipe du Caire se propulsait à cette étape du tournoi pour la sixième fois. « Al Ahly toujours jouer pour gagner. Nos joueurs ont obtenu des performances exceptionnelles et méritaient la victoire avec ce score. Nous traitons chaque match séparément en fonction du niveau de notre adversaire. Aujourd'hui, nous avons bien joué, marqué des buts et chaque joueur a fourni un niveau unique », a déclaré Koller lors de la conférence de presse d'après-match selon Ahram Oline.

Pour décrocher une place en finale, Ahly doit passer sur les Brésilien de Fluminense, en demi-finale, lundi.« Nous ne pensons plus qu'à la demi-finale. Fluminense est une équipe forte et j'ai regardé leur victoire 2-1 contre Boca Juniors 2-1 en finale de Copa Libertadores plus tôt en novembre. La température ici est modérée et c'est une très bonne chose pour nous. En outre, nous avons joué dans un terrain remarquable et je pense qu'il est important de se sentir à l'aise pour obtenir une bonne performance comme celle que nous avons fait aujourd'hui », a affirmé l'entraîneur d'Ahly.

He stole the show last night 🤩#YallaYaAhly pic.twitter.com/sDkAKskUpe

-- Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) December 16, 2023