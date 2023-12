Ile Maurice: Coupures d'eau - Les flammes de la colère

Plusieurs habitants de morcellement Corps-de-Garde, à Camp Levieux, sont descendus dans la rue vendredi soir ; des pneus ont même été incendiés... Ce qui a attisé leur colère ? Des problèmes d'eau qui empirent de jour en jour. Selon des habitants de la localité, qui comprend quelque 400 familles, ils n'ont droit qu'à un approvisionnement d'une trentaine de minutes par jour.

«Qui plus est, les horaires ne sont pas fixes. Il se peut que l'eau commence à couler du robinet à 3 h 15 du matin, ou 4 heures ou encore 5 heures. On n'arrive plus à survivre dans une telle situation chaotique. Ena dimounn ena balo linz sal dan lakaz...» Ils soutiennent que la priorité une fois que l'eau coule est de prendre une douche. «Mais on ne peut pas faire grand-chose, même pas cuisiner. Enn krim séki zot pe fer la !» s'indigne-t-on.

Vendredi soir, c'était la goutte de trop. À bout de nerfs, une cinquantaine de personnes sont descendues dans la rue en rentrant du travail. «Nous sommes tous vraiment en colère.» Des inspecteurs de police et des officiers de la CWA se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. «Nous leur avons montré dans quelles conditions nous vivons en les invitant à entrer chez nous pour leur montrant nos éviers, nos toilettes, nos vêtements sales...»

Par la suite, vers 2 h 30 du matin, des camions-citernes ont été dépêchés sur place. «Mais les camions-citernes ne sont pas suffisants pour approvisionner tous les foyers», déplorent nos interlocuteurs.

La cellule de communication de la CWA fait comprendre de son côté que cette localité est desservie par le réservoir de Stanley et qu'il se peut qu'une partie des familles en hauteur n'y ait pas accès quand le niveau du réservoir est en baisse. Des camions-citernes sont alors dépêchés sur place. «Vendredi, il y a eu un peu plus de familles concernées par ce problème mais des camions-citernes ont été mis à leur disposition et l'équipe de la CWA de Rose-Hill fait le suivi.»