Tunisie: Trafic routier à l'Ariana - De mal en pis..

«Un enfer», soupire tout automobiliste traversant la ville de l'Ariana. Entretemps, le sabot ne fait plus le poids... A force d'en parler (et les colonnes de notre journal en sont témoins), on a fini par s'avouer vaincu par la lassitude et le dépit.

C'est justement de l'épineuse question de la circulation dans la ville de l'Ariana qu'il s'agit. Un vrai casse- tête à la peau dure qui continue de susciter les critiques les plus virulentes et un mécontentement populaire si têtu que la situation, au lieu de s'apaiser, ne fait hélas qu'empirer. Plus qu'un calvaire, le fait de circuler dans la Cité des roses s'apparente aujourd'hui à un enfer pour une très large majorité d'automobilistes.

C'est surtout dans les principales artères de la ville (de l'entrée de la Nouvelle Ariana jusqu'au rond-point menant à Raoued et la Cité Ghazella) que la peine des travaux forcés infligée aux conducteurs est terriblement non-stop. Impitoyable !

Jugez-en : feux de signalisation fréquemment en panne, stationnement des véhicules des deux côtés des trottoirs, artères exigus, trafic envahissant des camions, des bus et des taxis collectifs et, pour clore ce tableau lugubre, absence totale des agents de la circulation, particulièrement aux heures de pointe. « Obligé de passer chaque jour par cette métropole, je mets une heure, parfois même plus, pour le faire», s'indigne un automobiliste au summum de la crispation. «L'Ariana est un enfer, basta», rouspète un autre qui évoque «une situation chronique qui s'envenime de plus en plus, aidée en cela aussi bien par l'indiscipline de la plupart des conducteurs que le mutisme qui s'éternise des autorités concernées».

Parkings à étages : dossier clos?

Il y a un peu plus de deux ans, faut-il le rappeler à ceux qui l'ont peut- être oublié, nous avions suggéré, sur ces mêmes colonnes, une proposition que nous trouvions, trouvons encore, réalisable et salutaire, à savoir l'aménagement de parkings à étages. La mairie en a alors pris acte, tout en promettant de «creuser l'idée et de passer, dans les meilleurs délais, à l'acte».

Or, depuis, rien n'a été fait et le dossier continue à nos jours de dormir dans les tiroirs de la commune de la ville ! La municipalité de l'Ariana, dont on ne déplorera jamais assez la gestion calamiteuse de cette «affaire», arrivera-t-elle, un jour, à appuyer sur le bouton «stop», ou le dossier est-il déjà bel et bien clos, pour une raison ou une autre ?