Angola/Tunisie: L'EST s'envole ce matin pour Luanda - Eviter le faux pas de trop !

A Luanda, face à une formation de Petro Luanda difficile à manier, particulièrement à domicile, il faudra faire preuve de réalisme et d'abnégation pour ramener un résultat positif. Un autre faux pas serait de trop, car il risque de faire perdre à l'équipe ses chances de qualification aux quarts de finales de la Champions League.

Pas de répit pour les « Sang et Or » qui, à peine ayant disputé leur match en retard en milieu de semaine contre l'US Tataouine, s'attaquent de nouveau à la Champions League. Une compétition qui demeure l'objectif majeur des Espérantistes. Sauf qu'avec la défaite concédée à Dar es Salam devant Al Hilal, suivie du match nul à Radès contre Petro Luanda, le doute s'est installé quant à la capacité de l'équipe à être une candidate sérieuse pour le titre continental. Un titre convoité par les « Sang et Or » depuis 2019. Par ailleurs, les supporters commencent à s'impatienter. L'attente d'un nouveau sacre continental commence à devenir longue.

L'obligation d'être performant

Tout en cherchant à en découdre dès la première mi-temps contre l'US Tataouine mercredi dernier, le coach « Sang et Or » a reposé ses joueurs-cadres dans la perspective d'être les plus performants possible en prévision de l'explication d'après-demain contre Petro Luanda. En ce sens, Memmiche est resté sur le banc des remplaçants. Ben Ali et Ben Hmida ont été ménagés. Quant à Bouguerra et Rodrigues, qui ont besoin de temps de jeu, ils ont joué un match entier.

%

C'est que le dilemme auquel est confronté Tarek Thabet est de savoir gérer son effectif tout en étant obligé d'être performant tout le temps. Et s'il a réussi à le rester en championnat, il n'arrive toujours pas à atteindre la vitesse de croisière en Ligue des champions. Sauf qu'après avoir concédé la défaite à Dar es Salem devant Al Hilal et être tenu en échec par Petro Luanda, le coach « Sang et Or » n'a plus droit à l'erreur. Un autre faux pas serait de trop, car il risque de faire perdre à l'équipe ses chances de qualification aux quarts de finale de la Champions League. D'où la difficulté de la mission d'après-demain à Luanda. L'idéal serait de ramener une victoire de la capitale angolaise pour remonter au classement et partager le fauteuil de leader avec son hôte. Une chose est sûre : la mission s'annonce des plus difficiles sur le terrain, mais en football rien n'est impossible, non plus.

Un avion spécial affrété

L'avion de la délégation « Sang et Or » s'envole aujourd'hui à destination de la capitale angolaise, Luanda. Pour assurer les conditions optimales de réussite et éviter que les joueurs arrivent à la capitale angolaise exténués, la direction du club a affrété un avion spécial qui décollera ce matin de l'aéroport Tunis-Carthage à 10h00. Le vol durera près de 7 heures et demie avec une escale dans la capitale nigériane, Abuja.

Le staff technique « Sang et Or » sera privé des services de Ghacha et Ben Hammouda, blessés. Derbali sera éventuellement ménagé.