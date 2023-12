Tunisie: Expatriés - Le coup de patte de Ben Youssef

Passe décisive de Fakhreddine Ben Youssef et bon match de Elyès Jelassi. Ezzamalek tombe face à Al Masry.

A son tour, en championnat d'Egypte, l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef, 32 ans, retrouve des couleurs au bon moment. Auteur d'une passe décisive contre Ezzamalek sous la bannière d'Al Masry, Ben Youssef permet ainsi à son club de talonner le leader, Pyramids (à deux points). Lors de ce match, Elyès Jelassi a lui aussi été titularisé. Al Masry reste néanmoins sous la menace de «l'équipe africaine du siècle», Al Ahly, troisième, à deux longueurs. Rappelons que lors de cette explication, le Zamalkaoui Seif Jaziri a écopé d'un carton jaune, alors que Hamza Mathlouthi a été titularisé sur son flanc de prédilection. Les Cairotes d'Ezzamalek vivent une période creuse actuellement, classés 11es et assez loin des places d'accessit !

Mondial des clubs: Maâloul bat Benzema

Les Cairotes d'Al Ahly d'Egypte ont surpris Al Ittihad Djeddah (3-1) en ¼ de finale du Mondial des Clubs en Arabie saoudite. Ali Maâloul a ouvert la marque pour le «rekordmeister» égyptien à la 21' de jeu sur penalty. Hussein Shehat (60') et Imam Achour (63') ont ensuite enfoncé le clou, alors que Karim Benzema a sauvé l'honneur pour Al Ittihad à la 92'. Rappelons qu'Ali Maâloul participe pour la 4e fois de sa carrière au Mondial des clubs. Il en est jusque-là à deux buts inscrits en Mondial des clubs après celui signé face au Real Madrid lors de l'édition précédente. Al Ahly croisera en ½ finale les Brésiliens de Fluminense, demain à 19h00.

Aymen Dahmem remonte la pente

Après avoir pris neuf buts contre Al Hilal, leader du championnat saoudien, Al Hazm, lanterne rouge, se remet tout doucement, en partie d'ailleurs grâce au portier tunisien Aymen Dahmen, 26 ans. Après avoir pris une rouste contre «El Olympy» (L'Olympique, nom empirique d'Al Hilal), Dahmen a été confirmé à son poste et n'a pas déçu jusque-là. En clair, Al Hazm reste sur un nul contre Al Riyad, une victoire contre Al Fateh et une autre parité face à Abha en déplacement (1-1) où l'ex-gardien du CSS a semblé requinqué, confiant sur sa ligne et adroit à la relance. Certes, il n'a pu éviter le but de Krychoawiak à la 80'. Mais grâce à une bonne présence dans sa zone, avec des interventions aériennes réussies, il permet aux siens de non seulement revenir de loin, mais d'aussi se projeter dans la perspective du prochain match face à Ahli Saudi, 3e au classement, vendredi prochain. Notons aussi en passant qu'à propos du match contre Abha qui broie du noir dans le magma de la hiérarchie, Saâd Bguir, titulaire, a disputé tout le match et n'a pas apporté sa science...

Terminus pour Hadj Messaoud et Lugano

En Conférence League, le FC Lugano a été battu par Besiktas (2-0). Terminus pour Lugano qui achève sa campagne européenne à Zurich, où les Bianconeri ont subi la loi de Besiktas. Quatrième revers consécutif pour les coéquipiers de l'ex-Etoilé Hadj Messaoud, 23 ans, aligné en tant que milieu droit lors de ce match.

Skhiri bon pour le service

Passons à présent aux bonnes nouvelles. Après avoir perdu contre Abderdeen en Conférence League, l'Eintrach Francfort a, certes, accusé le coup, suite à la débauche d'énergie contre le Bayern Munich et l'écrasante victoire (5-1). Mais le club de Francfort pourrait cependant, et à nouveau, bénéficier des services de son poumon Elyès Skhiri, remis après sa convalescence. Ainsi, coach Dino Toppmöller a indiqué que «Skhiri a fait des progrès avec le staff médical et qu'il pourrait même disputer quelques minutes, aujourd'hui contre Leverkusen. Une bonne nouvelle aussi pour le Team Tunisie dans l'optique de la CAN.

Le meilleur est à venir pour Ali Youssef

En Ligue Europa maintenant, Ali Youssef a évolué en pointe de Hacken, défait face au FC Qarabag (2-1) en déplacement. A 23 ans, Ali Youssef peut cependant voir venir. International suédois U20, l'ailier gauche tunisien, qui a choisi la bannière flanquée de l'Etoile et du Croissant, en été 2021, à l'appel de Mondher Kebaier, aux côtés de Sebastian Tounekti, Hannibal Mejbri et Omar Rekik, a encore de la marge. L'avenir lui appartient.

Aymen Sliti, graine de star

Aymen Sliti, ça vous parle ? Jeune attaquant de 17 ans et fer de lance de l'équipe de Youth League de Feyeroord , ce jeune pousse, sous contrat avec son club hollandais jusqu'en 2026, a récemment fait trembler les filets en UEFA Youth contre le Celtic Galsgow. Repéré et coaché par un certain Robin van Persie, Sliti ne manquera pas de faire parler de lui dans un proche avenir.

Saif Ltaif gagne !

Enfin, récemment, le FC Wintherthur a croisé le FC Zurich et s'est imposé (2-1). Titularisé sur le couloir gauche, l'international tunisien, Saif Ltaif, n'a pas fait parler la poudre, mais a participé à la victoire de son équipe. Il faudra maintenant confirmer aujourd'hui face à Lausanne (lanterne rouge).