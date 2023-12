Tunisie: Mes humeurs - Tourisme agricole

La semaine dernière, j'étais invité à la découverte d'une niche touristique peu commune en Tunisie, un circuit d'agrotourisme. Exalté, j'ai sauté sur l'occasion les pieds joints, tant ce type d'initiative est rare et captivant. L'histoire du tourisme tunisien ne brille pas par des projets pareils, il est fondamentalement balnéaire, les grandes zones sont même saturées, d'autres sont quasi mortes, allez vérifier l'état des lieux hors saison.

Depuis sa naissance, le tourisme a tourné le dos à la ruralité (et à son esprit), puis les années ont passé, l'air du temps se rallia à l'esprit des (notre clientèle classique) s'est passionnée de vie rurale, de terroir et de ses produits; les pays récepteurs ont réagi (à raison) et adopté d'autres produits, notre pays n'en est pas exempt. L'engouement au tourisme alternatif a commencé et s'est étendu : la création des maisons de charme et des maisons d'hôtes prit une allure inattendue; on en trouve partout, de tous les genres (à différents prix, souvent exagérés) dans les régions et dans la capitale.

Notre sujet porte sur l'huile d'olive qui a été désignée comme thème du circuit auquel je fus invité; la région de Sfax, connue pour ses oliveraies a été choisie, l'histoire de ses oliveraies, l'expérience de ses producteurs d'huile, les variétés d'huile d'olive et ses nombreuses huileries l'ont naturellement sélectionnée pour abriter cet événement.

Contrairement à ce qu'on croit, la récolte actuelle est bonne, elle est supérieure à celle de l'année dernière, j'ai vu les huileries en production, les oléiculteurs ont mis le turbo pour satisfaire la demande.

Les adresses d'hébergement, aussi bien à Sfax qu'à Kerkennah, sont bien entretenues, les propriétaires accueillants et hospitaliers (vertus cardinales de l'esprit du tourisme alternatif), l'environnement de ces logements joue aussi un rôle important.

Cinq ou six ans plus tôt, la Fédération tunisienne des agences de voyages ( Ftav) a initié une opération pour développer le tourisme à Sfax, on nous a logés dans un hôtel en ville (il n'y avait pas de maison d'hôtes), l'objet de notre séjour est la découverte des oliveraies et de l'huile d'olive. A chaque sortie, il nous a fallu des heures de route, pour arriver dans les oliveraies (la circulation est dense à Sfax). Les longs trajets, la fatigue, le peu d'animation et d'activité dans les champs...Un flop ! Le projet a fait long feu.

Le circuit récent, appelé « Oléo Sfax Tour », est beaucoup mieux étudié, il comprend des visites d'huileries, des dégustations d'huiles, des découvertes d'un site archéologique, une cuisine du terroir, des nuitées dans des logements typés et des hôtes admirables.

Avec quelques corrections ( deux visites longues, dont une inutile, trop de nourriture) ce circuit -- auquel on souhaite longue vie -- au prix d'une promotion ciblée et conséquente, a de fortes chances de s'épanouir.