Tunisie: Kairouan / Effondrement d'une partie des remparts - 3 décès et une éventuelle incompétence de l'entrepreneur

Cernant la Médina et flanqués de 7 portes, les remparts de Kairouan, dont la longueur est de 3,5 km, datent du XVIIIe siècle et remontent à l'époque husseïnite et font l'objet d'un entretien continu vu la nature des matériaux utilisés, à savoir des briques dont le mortier est en terre, ce qui offre une matière friable et très sensible aux intempéries et à la montée capillaire.

De ce fait, l'Institut national du patrimoine fait de leur restauration une priorité permanente dans le cadre du projet de sauvegarde de la Médina de Kairouan.

Ainsi, une partie de ces remparts au niveau de Sidi Siouri s'est effondrée, en ce matin du 16 décembre, ce qui a provoqué le décès de 3 ouvriers et des blessures à 3 autres qui procédaient à la restauration des remparts entre Sidi Siouri et Bab Jedid.

On apprend de bonne source qu'un pan du mur extérieur des remparts s'est écroulé vu l'absence de liens solides avec le mur intérieur, de même que les récentes pluies y ont largement contribué.

En ce qui concerne les 3 blessés, souffrant de multiples fractures, ils ont été transférés vers l'unité chirurgicale «Les Aghlabides». L'un d'entre eux a quitté l'hôpital, tandis que les deux autres sont encore en soins intensifs.

Notons que les agents de la Protection civile ont recommandé aux citoyens de ne plus passer à proximité des remparts dont des parties peuvent s'écrouler à tout moment, sous l'effet des fortes rafales de vent.

Par ailleurs, un grand nombre de représentants de la société civile étaient présents sur les lieux de la catastrophe pour exprimer leur indignation face à une probable incompétence de l'entrepreneur qui voulait peut-être terminer au plus vite les travaux de restauration sans prendre les mesures nécessaires de protection des ouvriers qui auraient pu être sauvés à temps.

D'autres citoyens, dont M. Jamel Dhahbi, journaliste, trouvent que tous les monuments de la Médina de Kairouan méritent beaucoup plus d'entretien et de rénovation vu le piteux état dans lequel ils se trouvent.

Toutes ces remarques ont été adressées à Madame la ministre de la Culture, Hayet Guettat Guermazi, présente sur les lieux de l'accident, en présence du premier délégué et des députés de la région.

Une réunion est prévue avec les responsables du patrimoine pour déterminer les causes de ce drame et une enquête a été ouverte par les agents de sécurité.

Rappelons dans ce contexte que le 1er novembre 2018, une partie des remparts s'est effondrée vers 7h30, au niveau de la Cité Ghassala.

Heureusement que la rue était déserte en ce moment-là étant donné les vacances scolaires, mais la porte d'une boutique située en face a été endommagée.