Algérie: La Fondation de la médaille du savant algérien honore les chercheurs Bachir Halimi et Ahmed Moussaoui

ALGER — Les savants algériens Bachir Halimi et Ahmed Moussaoui ont décroché samedi la Médaille du savant algérien, décernée par la Fondation "Wissam el-Alim El djazairi", et ce, en reconnaissance de leurs travaux scientifiques et leurs contributions intellectuelles.

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du président de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Omar Maamar, en sa qualité de représentant du président de l'Assemblée, M. Brahim Boughali, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), M. Noureddine Benbrahem, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, et de représentants de l'APN et du Conseil de la nation.

Cette 14e édition a vu la distinction du professeur en informatique, Bachir Halimi, qui a grandement contribué au développement des algorithmes d'arabisation des techniques d'écriture dans les systèmes informatiques et compte à son actif plusieurs inventions et techniques de programmation, à l'instar du système de gestion des catastrophes qui permet de sauver des vies humaines.

Egalement honoré le chercheur en Logique, Pr Ahmed Moussaoui qui est le premier docteur algérien à décrocher le grade de Doctorat d'Etat en Logique de l'université de Sorbonne (Paris), et ce, pour ses contributions scientifiques et intellectuelles appréciables dans le domaine de la Philosophie et de la Logique, au nombre de 19 ouvrages, parmi lesquels la théorie de la relation tripartite de la Logique et la théorie des niveau de l'abstraction qui explique le développement des concepts formels.

%

Dans une allocution lue en son nom par M. Omar Maamar, M. Boughali a souligné que la principale motivation qui incite les Algériens à être au service de leur pays, consiste à leur assurer "un environnement sain et équitable qui sacralise le savoir, le travail, l'intégrité et la compétence et permet aux jeunes de forger leurs talents, en leur offrant la chance de montrer leurs capacités et leurs créations sans restriction aucune", et c'est là l'objectif suprême auquel aspire l'Algérie nouvelle, a-t-il dit, au vu des "opportunités offertes par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux enfants de l'Algérie à travers son programme".

Grâce à ses savants, l'Algérie a le mérite d'apporter sa contribution à la diffusion des sciences religieuses, linguistiques et expérimentales dans le monde arabo-musulman en particulier et pour l'humanité, a estimé le président de l'APN, insistant sur l'importance de faire connaitre cette dimension civilisationnelle de l'Algérie à travers l'organisation de rencontres pour braquer la lumière sur la vie et les ouvrages de ces savants".

Pour sa part, M. Mohamed Moussa Baba Ammi, responsable de cette fondation a fait état de plus de 1600 savants et penseurs algériens recensés par sa fondation, ajoutant que "le chiffre connait une tendance haussière chaque année".

"Cette distinction est une reconnaissance aux efforts consentis par les savants algériens qui ont voué leurs vies au savoir et à la connaissance", a-t-il soutenu.