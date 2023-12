Congo-Brazzaville: Quand les réseaux sociaux sont banalisés !

Dès l'apparition des réseaux sociaux, nombreux s'étaient frottés les mains croyant avoir des canaux « salutaires » par lesquels les « vraies » informations devaient être de temps en temps diffusées, sans le moindre risque de dire n'importe quoi. Mais ce que l'on vit aujourd'hui laissent à désirer.

Les gens se grattent à présent la tête après avoir au préalable pris au sérieux des faits relatés et divulgués à travers ces canaux d'informations. Les réseaux sociaux, à dire vrai, sont capables de coller les propos d'une tierce aux lèvres d'une autre, dans le seul but de nuire. Ce sont donc des canaux d'un ensemble de méli-mélo d'informations non traitées et provenant parfois des sources douteuses et fugitives. Une véritable source d'intox et de diffamation sans pitié. Nombreux sont des internautes non identifiés qui déversent toute sorte de « mesquineries » qui ne reflètent pas la réalité dans toute sa plénitude.

Et la question que nous nous posons est celle de savoir la finalité de tout ce mensonge, si ce n'est chercher à créer le flou et la confusion. Un adage populaire dit « qui n'a pas fait d'enquête n'a pas le droit de divulguer n'importe quoi ».

Non dénonçons cette façon d'agir qui tend à fragiliser le tissu social à proprement parlé. Certaines gens sont contentes quand elles passent des heures entières des yeux braqués sur ces réseaux sociaux pour cueillir des mensonges au lieu d'aller vers des canaux d'informations sûres et objectives. Gare à la généralisation inconsciente de ces consultations sans fin et non salutaires des réseaux sociaux par des tierces. Ces « fausses vraies intox » déversées ici et là causent du tort à l'opinion tant nationale qu'internationale.

Ces spécialistes des réseaux sociaux, toujours à la recherche de ce qui fait sensation, sont des destructeurs de la cité et des nations.

Suivez mon regard !