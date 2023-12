Tunisie: Elections - Deux candidats de Ksar Said 2 se focalisent sur les services publics et les questions environnementales dans l'Imada

Tunis — Les deux candidats au conseil local du Bardo (Imada de Ksar Said 2), Fadi Ben Younes et Rim Khemili ont focalisé leurs programmes sur la promotion de la qualité des services publics.

Dans une déclaration à la TAP, Fadi Ben Younes s'est dit déterminé à oeuvre à l'amélioration des conditions de vie des habitants, soulignant que les points contenus don son programme ont été inspirés de la réalité de la localité.

Au volet environnemental, le candidat a mis en avant le besoin pressant de trouver une solution à la question lancinante de la propreté et de l'assainissement dans les immeubles de Ksar Said 2. Une séance de travail est nécessaire avec la société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) et l'Office d'Assainissement pour se pencher sur cette question, a-t-il proposé.

Il a, également, évoqué la propagation nuisible des insectes dans le quartier.

Parmi les priorités tracées dans le programme du candidat, figure, également, les transports publics et privés auxquels des solutions urgentes doivent être trouvées pour faciliter le déplacement des citoyens.

Dans son programme, le candidat propose, par ailleurs, la création d'une association sportive multidisciplinaire pour prendre en charge des jeunes et les prévenir de la délinquance.

De son côté, la deuxième candidate Rim Khemili s'est focalisée sur la prises en charge des familles démunies et des personnes à besoins spécifiques. Elle promet d'examiner la question de la gratuité des soins et d'oeuvrer à l'ouverture d'un dispensaire local pour rapprocher les services de santé des habitants de la Imada.

Sur le plan économique, la candidate souligne le souci d'établir des liens entre les jeunes de la localité et les établissements de financement pour les aider à accéder à des crédits souples leur permettant de lancer leurs propres projets. Elle affirme qu'elle se basera dans sa démarche sur les différents programmes et mécanismes contenus dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire.

La candidate insiste, dans son programme sur la nécessité d'entreprendre des travaux d'entretien de l'infrastructure d'assainissement et de l'éclairage public. Elle propose la création de zones vertes et une lutte sans relâche contre la pollution.