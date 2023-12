Afrique du Nord: Tunisie-Pakistan - De nouvelles opportunités économiques et commerciales entre les deux pays

M. Javed Ahmed Umrani, ambassadeur du Pakistan en Tunisie, a mis l'accent sur la volonté de renforcer la coopération économique tuniso-pakistanaise et la détermination des services commerciaux et économiques au sein de l'ambassade pour fournir l'appui nécessaire aux opérateurs économiques tunisiens.

L'ambassadeur du Pakistan en Tunisie, Javed Ahmed Umrani, a souligné l'intérêt que son pays accorde pour promouvoir les investissements en Tunisie, au moment où le volume des échanges commerciaux bilatéraux atteint les 31,7 millions de dollars en 2021-2022.

Umrani a indiqué, lors d'une rencontre tenue avec le PDG du Centre de promotion des exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine, que cette coopération est due au fait que la Tunisie représente une plateforme facilitant la conquête des marchés limitrophes et africains. Il a mis l'accent sur la volonté de renforcer la coopération économique tuniso-pakistanaise et la détermination des services commerciaux et économiques au sein de l'ambassade pour fournir l'appui nécessaire aux opérateurs économiques tunisiens. Il a également souligné l'importance d'organiser des échanges de missions d'affaires dans les deux pays.

Les deux parties ont examiné jeudi les opportunités disponibles pour développer les échanges commerciaux bilatéraux, évoquant également les possibilités de renforcer la coopération entre les deux parties. La rencontre a été aussi l'occasion d'examiner les mécanismes permettant de promouvoir la coopération commerciale et économique, et de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises exportatrices tunisiennes vers le marché pakistanais.

La valeur des exportations tunisiennes vers le Pakistan a atteint, au cours des 10 premiers mois de 2023, près de 23,3 millions de dinars.

Le Pakistan est le 3e client de la Tunisie dans la région de l'Asie du Sud, à la fin des 10 premiers mois de 2023, avec une part d'exportation de 22% après l'Inde (84,6%) et le Bangladesh (12,9%).

A fin octobre 2023, le panier des exportations tunisiennes vers le Pakistan est composé de produits manufacturés, dont 95,6% sont des produits fabriqués et transformés à partir de produits et de ressources naturelles. Les opportunités d'exportation de la Tunisie non exploitées vers ce marché sont estimées à 4,9 millions de dollars.