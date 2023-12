Tunisie: Kaïs Saïed - «Le fardeau est lourd, mais j'en supporte le poids»

Le Président de la République a tenu hier au Palais de Carthage une séance de travail avec le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, en présence de Mme Leila Jaffal, ministre de la Justice, et de Mme Sihem Boughdiri Nemsia, ministre des Finances.

L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'examen des projets d'amendement du décret sur la conciliation pénale, l'article 96 du Code pénal et l'article 411 du Code commercial qui sera soumis au Conseil des ministres.

A cet égard, le Chef de l'Etat a rappelé que cet article a été promulgué dans un contexte libéral afin de permettre aux banques de se dérober à leurs responsabilités.

Abordant de nouveau la charge qui incombe aux responsables de s'acquitter de leur devoir, le Chef de l'Etat a souligné qu'il s'est engagé devant Dieu et le peuple d'engager une guerre sans merci contre les corrompus qui continuent à ce jour de se dissimuler derrière quelques personnes. «Je connais très bien les lobbies qui agissent par le biais des associations ou des médias», a asséné le Chef de l'Etat, qui a indiqué que le centre de décision est le même et qu'il est au courant de son existence et qu'il ne sera pas à l'abri des comptes.

Le Chef de l'Etat est aussi revenu sur les plaintes qui lui sont envoyées concernant des cas de corruption dans tous les secteurs, y compris celui qui concerne les recrutements. «J'assume la responsabilité mais j'aurais souhaité que les responsables locaux et régionaux se chargent de ces affaires, mais il n'y a pas une prise de conscience de ce sentiment de devoir et de l'importance de ce moment historique», a-t-il ajouté. Le Président de la République a de nouveau critiqué la lenteur dans l'examen des affaires pendantes en justice. «La responsabilité n'est pas une simple affaire d'avantages, de missions à l'étranger. Nous sommes dans une course contre la montre pour écrire une nouvelle histoire de la Tunisie», a indiqué le Président de la République.

Dans le même sillage, le Chef de l'Etat a pointé du doigt ceux qui se présentent comme des militants du Front de salut alors que parmi eux il y en a qui font allégeance à l'étranger et se sont même liés à des sionistes. Or, ils prétendent défendre la cause palestinienne. «Le fardeau est lourd, mais j'en supporte le poids. La responsabilité est grande, mais je l'assumerai», a-t-il affirmé. Sur un autre plan, le Chef de l'Etat a appelé à réviser les lois qui ont été taillées sur mesure pour servir des intérêts étriqués. «Nous continuerons notre combat pour assainir le pays et le sortir des griffes de ces criminels», a ajouté Kaïs Saïed.

La réunion a été aussi une occasion pour revenir sur les élections locales et le rôle qui incombe au Conseil des districts et des régions appelé à assurer un équilibre entre les régions.