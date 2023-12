Sénégal: Blessé et absent entre trois à quatre semaines - Nampalys Mendy incertain pour la CAN

Blessé mardi, lors de la 6e et dernière journée du match Lens et Séville et contraint de céder sa place, Nampalys Mendy sera finalement indisponible entre trois à quatre semaines. L'annonce a été faite hier vendredi par entraîneur, Franck Haise. Cette durée ne compromettrait pas sa participation à la CAN dont le coup d'envoi sera donné le 11 janvier prochain.

On en sait un peu plus sur l'état de Nampaly Mendy qui a contacté une blessure mardi dernier lors du match entre Lens et Séville. Selon l'entraîneur du club lensois Franck Haise, l'international sénégalais souffre d'une lésion au niveau de la cuisse gauche qui nécessitera une indisponibilité de 3 à 4 semaines. «Si cette blessure remet en doute sa participation à la CAN? Ce n'est pas moi qui prendrais la décision.

Ce qui est certain, c'est qu'on a évoqué entre trois à quatre semaines au vu de la nature de sa blessure», a précisé hier, vendredi en conférence de presse. Si cette indisponibilité remet en cause sa participation aux derniers matchs de son club avant la trêve hivernale fixée au 20 décembre, elle ne compromet pas pour autant la participation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévu dans un mois (11 janvier).

Le milieu de terrain des Lions pourrait fouler les pelouses juste avant le premier match du Sénégal fixé le 15 janvier. Reste à savoir ce que Aliou Cissé, décidera sur le cas de ce joueur clé dans l'entrejeu des Lions. Après le dépôt de son pré-liste, le coach des Lions devrait envoyer ce 17 décembre, les convocations aux clubs. Il faut rappeler que Nampalys Mendy avait déjà déclaré forfait lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud (4-0) et le Togo (0-0), pour cause de blessure.