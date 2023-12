Cote d'Ivoire: Pour renforcer leur compétitivité dans un marché aérien africain - Air Sénégal et Air Cote d'Ivoire unissent leurs forces

Les compagnies aériennes Air Sénégal SA et Air Côte d'Ivoire ont acté le 8 décembre, à Dakar, un accord de partenariat stratégique majeur portant sur les aspects commerciaux et opérationnels. Une large coopération qui va incontestablement révolutionner et redéfinir l'aviation commerciale en Afrique de l'Ouest.

Les compagnies aériennes Air Sénégal SA et Air Côte d'Ivoire ont signé le 8 décembre à Dakar un accord de partenariat stratégique majeur portant sur les aspects commerciaux et opérationnels. Selon Air Sénégal, cette très large coopération va incontestablement révolutionner et redéfinir l'aviation commerciale en Afrique de l'Ouest. En effet, cet accord offrira commercialement, dès le mois de février 2024, aux passagers des deux compagnies un réseau commun et une connectivité plus importante à travers la combinaison de leurs réseaux respectifs et de leurs fréquences. Il inclura aussi un programme de fidélité Teranga et Smiles des deux opérateurs.

Selon les termes de l'accord, les clients pourront ainsi acheter et voyager indifféremment avec leurs titres de transport sur le réseau de chacune d'elles. Par ailleurs, les départements de maintenance et gestion de flotte bénéficieront d'une mutualisation étendue. Le capital humain fera également l'objet d'une attention toute particulière avec des formations et des immersions de personnels dans chacune des compagnies pour renforcer les meilleures pratiques de l'industrie. La compagnie Air Côte d'Ivoire exploite une flotte de 10 avions.

De son côté, Air Sénégal dispose d'une flotte de 9 appareils. Elles desservent une quarantaine de destinations en Afrique, en Europe et Amérique du Nord. Pour ces deux compagnies, l'enjeu d'un tel partenariat est de renforcer leurs capacités opérationnelles et la qualité de leurs services, mais aussi bénéficier d'économies d'échelles au niveau des coûts et ainsi renforcer leur compétitivité dans un marché aérien africain.