Sénégal: Promotion du tourisme balnéaire - La Sapco s'active au nettoiement des plages et de la station balnéaire de Saly Portudal

Souleymane Ndiaye, le directeur général de la Sapco, a fait part hier dans la station balnéaire et la commune de Saly-Portudal, un état des lieux des équipements, des bacs à ordures et des bennes tasseuses, du matériel destiné à la collecte et au ramassage des ordures en plus d'engins amphibies pouvant intervenir à une profondeur d'un mètre pour le nettoyage des plages, le désensablement des rues et avenues de ce haut lieu du tourisme au Sénégal.

A l'en croire, la Banque Mondiale a financé un projet soldé par la récupération de 50 mètres de plage à Saly-Portudal. Un pareil effort nécessite, selon lui, des efforts pour la maintenance des espaces récupérés le long des plages en balayage et en nettoiement. La démarche, pour lui, est une exécution d'une consigne du président de la République soucieux de voir un entretien continu, une préservation et une conservation des plages au Sénégal. Ainsi, il a rappelé la vocation de la station balnéaire de Saly-Portudal, la première de l'Afrique de l'Ouest et du Sénégal.

Le directeur général de la Sapco Sénégal s'est prononcé sur le projet Akon city du célébre musicien sénégalais établi aux Etats-Unis. Un deadline de deux mois lui est accordé pour passer à l'action après une rencontre avec le directeur général de la Sapco. A l'en croire, une mise en demeure lui a été servie dès l'installation du nouveau Dg de la Sapco. Akon a payé des droits d'entrée et a commencé des travaux de terrassement. Ceci ne satisfait guère le Dg de la Sapco. Son voeu est de voir des investissements concrets avec des réceptifs hôteliers sur le site attribué, capables de recevoir des hôtes car 2026 est à l'horizon pour les jeux mondiaux de la jeunesse, attendus pour contribuer à la promotion du tourisme sénégalais.

Le Dg de la Sapco a tenu en outre à rappeler l'intérêt supérieur de l'Etat à accompagner les investisseurs sénégalais ou étrangers mais aussi favoriser l'essor du secteur touristique. Par conséquent, il a expliqué n'avoir aucun problème avec Akon mais il doit s'acquitter de la mission qui lui est dévolue suite à une confiance placée en lui par le Chef de l'Etat.