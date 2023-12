Sénégal: Bambey - Officiellement installé recteur de l'Uad, en remplacement du Pr Mahy Diaw - Pr Ibrahima Faye décline ses priorités et défis à relever

Le Pr Mahy Diaw, recteur sortant, a passé le témoin au Pr Ibrahima Faye, a la tête de l'université Alioune Diop (UAD) de Bambey, en présence de Amadou Abdou Sow, le Directeur de l'Enseignement supérieur.

Le Directeur de l'Enseignement supérieur a installé officiellement le Pr Ibrahima Faye dans ses nouvelles fonctions de recteur de l'UAD de Bambey. Le nouveau recteur, après avoir remercié le chef et de l'Etat et ministre de tutelle pour le choix porté sur sa «modeste personne», ainsi que les membres du Conseil d'administration mais aussi du Conseil académique, a décliné ses priorités. «Le mandat rectoral qui s'inscrit dans la gouvernance universitaire consiste à assurer une bonne exécution des missions de l'université que sont la formation, la recherche, le service à la communauté et l'aide à l'insertion professionnelle des diplômés.

Nous sommes conscients des enjeux de l'heure, la pacification de l'espace universitaire, la massification de l'université, le manque d'infrastructures, le déficit budgétaire, l'accès aux TIC et leur utilisation, l'employabilité des diplômés, le maintien de l'assurance qualité, le développement de la recherche». Pour relever les défis, indique le Pr Ibrahima Faye, «nous mettrons un projet de gouvernance intitulé : "Pour une université d'excellence au service de la société", qui sera axé sur 5 axes. Il s'agit d'instaurer une culture de la paix entre les acteurs les étudiants, les PER et PATS, une gouvernance administrative efficiente et éthique qui aura pour base la reddition des comptes, le management de la qualité, la mobilisation des ressources et des acteurs autour du développement de l'institution, la valorisation des ressources humaines.

%

Il s'agit de l'apaisement de l'université que j'ai essayé de lister dans mon discours... Il y a énormément de défis auxquels nous comptons, à travers ce projet, apporter des solutions liés à l'enseignement supérieur. Il y a la massification de l'université, le problème d'infrastructures, le déficit budgétaire, l'utilisation des TIC, l'aide à l'insertion professionnelle des diplômes. Ce sont là les problèmes qu'on tentera (de régler) avec le projet». Selon lui, tous les acquis obtenus par son prédécesseur seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient. Le recteur sortant, le Pr Mahy Diaw, a rappelé pour sa part quelques événements intervenus en 2019, année de sa nomination à la tête de l'UAD.

Il s'agit de la réintégration de l'ISFAR, la décision de l'Etat d'orienter tous les bacheliers dans les établissements d'enseignement publics et la survenue de la COVID-19. A l'en croire, 12 800 bacheliers ont été orientés à l'UAD durant son mandat ; soit 3000 étudiants par an les premières années et 3800 pour la 3ème année.