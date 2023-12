Ile Maurice: Fêtes, fric et flics

Depuis hier, 15 décembre, tous les policiers, et ce, quel que soit leur grade, sont réquisitionnés pour effectuer des patrouilles durant la période festive. C'est ce qu'a annoncé l'assistant commissaire de police Dunraz Gangadin de la Special Striking Team (SST), lors d'une conférence de presse. Cette multiplication de patrouilles vise à réduire le nombre d'accidents durant cette période festive, de décourager les automobilistes ayant consommé de l'alcool à faire de la vitesse sur les routes et à dissuader le trafic de drogue.

L'ACP Gangadin a fait ressortir que tous les policiers seront en service (on duty) et n'auront pas droit à des congés afin d'assurer la sécurité de la population. «Hier (NdlR : vendredi), les hommes de la SST ont saisi des plants de cannabis de qualité supérieure et d'une valeur de Rs 500 000. Et malgré le mauvais temps de la semaine dernière, la police a épinglé 11 personnes pour alcooltest positif et quatre personnes qui conduisaient sous influence de drogue. En cette période de fête, je demande aux Mauriciens de ne pas faire de la pollution sonore, que ce soit chez eux, en voiture ou à la mer. Ils seront mis à l'amende pour cela. Je demande au public de rester vigilant et d'éviter les foules en raison des voleurs.»

L'ACP Gangadin a salué le travail des différentes unités de la police telles que la Special Supporting Unit Special Cell, la Flying Squad, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) avec notamment la découverte de Rs 44 millions de cannabis dans des machines à laver dans le port et Rs 28 millions de drogues de synthèse retrouvées dans l'entrepôt de la compagnie DHL. Il a précisé aussi que lors d'un contrôle de livraison, trois laveurs de voitures ont été arrêtés par la SST.

Il a souligné que l'ADSU fait un travail de fourmi et que des plants de cannabis ont même été saisis en forêt. «La culture de cannabis en forêt est très risquée pour les policiers de la brigade antidrogue car les trafiquants placent des pièges ça et là. Je me rappelle qu'un policier a même été blessé lors d'une descente et qu'il est handicapé à vie.» Il a rappelé que la lutte contre la drogue est un combat sans relâche pour la police. Il a rendu hommage à la policière Dimple Ragoo, qui a été tuée lors d'une opération.

Il estime que le système judiciaire doit bien voir «les antécédents des trafiquants avant de leur accorder une caution. Quand un accusé de trafic de drogue obtient une caution, il commet de nouveaux délits de drogue et cette fois, avec des armes plus dangereuses.»

L'ACP Gangadin a aussi dressé le lourd bilan du nombre croissant d'accidents fatals sur nos routes.