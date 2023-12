Congo-Kinshasa: La CENI lance à Goma la formation de plus de 3000 membres de bureaux de vote

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a lancé, le vendredi 15 décembre à Goma, la dernière phase de la formation de plus 3 000 membres de 610 bureaux de vote et dépouillement, répartis dans 113 centres et 32 sites de vote à travers la ville.

Le secrétaire exécutif provincial intérimaire de la CENI/Nord-Kivu, Mathieu Rutshogoza, appelle ces agents à la responsabilité afin de mieux accomplir leur tâche. Car, pour lui, la suite du processus dépend d'eux.

« Les agents qui vont travailler dans les bureaux de vote à savoir, le président de bureau de vote, le secrétaire, les accesseurs numéro 1 et 2, ainsi que des accesseurs suppléants sont concernés par cette formation. Toute la suite du processus dépend de ce qu'ils auront fait dans leurs bureaux. Parce que ce sont eux qui vont dépouiller le bulletin de vote, ils vont établir le procès-verbal de dépouillement, ils auront les fiches de résultats et ils vont constituer les plis électoraux qui seront destinés à la Cour constitutionnelle pour la présidentielle et la députation nationale », a rappelé Mathieu Rutshogoza.

Il a recommandé à ces derniers de matérialiser les principes de vote dans toutes leurs actions. C'est notamment la transparence, l'indépendance, l'inclusivité, la redevabilité, l'impartialité, l'intégrité ainsi que le professionnalisme.

Mathieu Rutshogoza, fait savoir, au sujet de déploiement du matériel, que presque tout est déjà arrivé dans les entrepôts de chaque antenne au niveau de la province, à part le territoire de Walikale où les kits bureautiques seront déployés avec le support de la MONUSCO.