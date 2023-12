Cote d'Ivoire: Le PDCI se réunit en congrès pour trouver un successeur à Henri Konan Bédié

Le PDCI tient son 8e Congrès extraordinaire à Abidjan, ce samedi 16 décembre. Le thème de Congrès est « PDCI, résilience, cohésion et défis pour 2025 ». Objectif pour l'ancien parti unique: élire un nouveau président pour succéder à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier.

Près de 6 200 congressistes sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau dirigeant. Principal enjeu de ce congrès : trouver un successeur capable de rassembler le parti, après la disparition l'été dernier, d'Henri Konan Bédié. Le PDCI, en perte de vitesse aux dernières élections locales, cherche un leader capable de se positionner pour la présidentielle de 2025.

Ces deux dernières semaines, le comité de conciliation conduit par Emile Constant Bombet, a mené plusieurs réunions avec les candidats pour que chacun reconnaisse le verdict des urnes. Et pour obtenir un consensus autour d'une seule figure.

Au final, deux personnalités sont en lice : il s'agit de l'actuel maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé. Et de l'ancien patron du Crédit suisse Tidjane Thiam. Ces deux candidats sexagénaires s'appuient sur l'héritage de Félix Houphouët Boigny et promettent tous deux, de restaurer l'unité du parti.

Deux candidats en lice

Tidjane Thiam promet de « rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace », selon ses mots. L'ancien patron du Crédit suisse affirme vouloir « insuffler une nouvelle dynamique » au PDCI en introduisant une gestion collégiale. Son but : faire gagner le parti à la présidentielle de 2025. Noël Akossi Bendjo, ancien maire du Plateau et vice-président influent du parti, a renoncé à sa candidature, se ralliant à Tidjane Thiam, qui bénéficie aussi, du soutien d'une cinquantaine de députés du PDCI et des chefferies traditionnelles akan.

À Yamoussoukro, samedi dernier, il a battu campagne sur le thème du rassemblement : « dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. En revanche, souligne-t-il, l'union garantira le succès ».

Face à lui, il y a le maire fraîchement réélu dans la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé. C'est une figure montante du parti, qui veut rajeunir le parti. Il fut un soutien financier important d'Henri Konan Bédié pour la campagne de 2010. Il se présente comme un de ses fidèles héritiers.

Cette semaine, Jean-Marc Yacé a multiplié les rencontres de terrain à Bouaké, Botro, Diabo et à Agboville, avec des mots clés : unité du parti, développement économique et social et transparence interne. Jean-Marc Yacé promet par ailleurs de résoudre le problème de l'autonomie financière du parti.

