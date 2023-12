Algérie: Sports mécaniques / Championnat de Karting de la région MENA - 11 pilotes algériens pour défendre leur titre

ALGER — Onze (11) pilotes de la sélection algérienne de Karting prendront part au championnat du Moyen Orient et d'Afrique du Nord (MENA) de la spécialité prévue du 15 au 17 décembre au circuit Losail de Doha (Qatar) avec pour mission de défendre leur double titre décroché en 2022 et 2023, et de réaliser de bonnes performances pour certains pilotes, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM).

"Les pilotes de la sélection algérienne (seniors) vont essayer ce vendredi au circuit de Losail réputé pour sa technicité et son environnement exceptionnel, de conserver leurs titres acquis aux éditions de 2022 et 2023, avec des éléments mettant à l'épreuve leurs compétences et leur stratégie de course. Nous allons incorporer pour la première fois de jeunes pilotes, afin d'obtenir des résultats honorables et essayer de placer les uns dans le Top 10 sur certaines courses et d'autres parmi le Top cinq", a indiqué à l'APS, le directeur technique national (DTN), Nassim Sidi-Said.

Et d'ajouter: " la FASM a procédé au rajeunissement de 80 % de la composante de la sélection nationale. Les jeunes pilotes choisis sont prêts à relever le de défi et honorer l'emblème national dans une compétition qui verra la présence des talents prometteurs du MENA.

Selon les organisateurs, 165 jeunes pilotes de 20 pays seront présents à cette compétition. Les pays présents sont: Algérie, Bahreïn, Chypre, Egypte, Iran, d'Irak, Koweït, Liban, Lybie, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Tunisie et Emirats arabes unis.

La sélection algérienne de la catégorie "DD2", est composée de: Sofiane Salhi (plusieurs fois, champion d'Algérie), Malik Tlemsani et Nassim Rezgui, alors que la catégorie "Rotax" comprend les pilotes Adem Rehali, Besma Khatal et Hicham Aziez.

Pour la catégorie RD1 (élite et endurance) c'est à, Ismail Sabeur Chérif, Mohamed El-Amine Baya, Malik Aziez, Sarah Mouaki Benani et Ishak Lalahine, qu'échoit l'honneur de défendre les couleurs nationales.

Parmi la nouvelle vague des pilotes algériens présents à Doha, il est à relever la présence de Hicham Aziez, Besma Khatal, Adem Rehali, Malik Aziez, Sarah Mouaki Benani et Ishak Lalahine.

La sélection algérienne de Karting avait pris part à la 1re édition du championnat du MENA avec six jeunes et dans toutes les catégories pour la 1re fois dans l'histoire des sports mécaniques algériens.

Les essais et courses qualificatives ont eu lieu ce vendredi, alors que les courses finales dont programmées demain samedi.