Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage - 02 sociétés spécialisées dans l'aviation et le pétrole annoncent une centaine d'emplois

L'entreprise Ivory Jet Service, spécialisée dans le secteur de l'aviation privée de luxe et de l'évacuation médicale, et Nicksoil, spécialisée dans le secteur du pétrole et du gaz, annoncent la création d'une centaine d'emplois pour aider le gouvernement ivoirien à juguler le chômage.

L'information a été donnée à la presse lors du lancement conjoint de leurs activités en Côte d'Ivoire, dans la soirée du 14 décembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, autour d'un dîner. "Nous comprenons les exigences spécifiques du monde des affaires, ainsi que l'importance des évacuations médicales. Nous sommes donc déterminés à fournir des services d'exception qui répondent aux besoins uniques. Et notre installation dans ce pays atractif, est pour nous une façon de participer à la lutte contre le chômage par la création d'une vingtaine d'emplois sélectes", a déclaré Xavier Coffi, directeur général de Ivory Jet Services.

Quant à Dr Thomas Beley, manager général de la société pétrolière, il a indiqué que son entreprise s'est consacrée à l'excellence opérationnelle, à la durabilité et à l'innovation. "Notre expertise couvre toute la chaîne de valeur du secteur énergétique. Notre ambition est de mettre à disposition plus de 50 emplois. Ce, par la gestion et la distribution à travers l'installation de stations-services innovantes et pratiques", a-t-il soutenu.

Selon les deux chefs d'entreprises, ils ont choisi la Côte d'Ivoire parce qu'elle est une terre d'acceuil et lancée sur la voie du développement.