Cote d'Ivoire: 7e session du Dialogue partenariat CI-UE - SEM. Francesca Di Mauro se réjouit de la bonne collaboration

Le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé et SEM. Francesca Di Mauro, Ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire ont présidé la cérémonie officielle de la 7e session du Dialogue partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne le 14 décembre 2023, à l'auditorium de la Primature sis à Abidjan-Plateau.

Ce cadre d'échange multisectoriel sur des thématiques arrêtées par les membres du gouvernement et les ambassadeurs des Etats membres de l'Ue accrédités en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Samoa, signé le 15 novembre 2023 entre l'Union européenne et les pays membres de l'Organisation des Etats d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp).

Pour cette session qui vise à faire le point de la coopération et de définir des perspectives, il sera question, entre autres, de la migration, de l'accord de partenariat économique, du défi du développement durable, de la lutte commune contre le changement climatique, de la situation sécuritaire au niveau sous-régional...

Prenant la parole, l'Ambassadrice a rassuré que sa structure est un partenaire sécuritaire fiable, à l'écoute des besoins de la Côte d'Ivoire en termes par exemple de lutte contre le terrorisme ou de sécurité maritime. « Ainsi, via l'accompagnement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ainsi que par plusieurs projets en appui aux forces de défense et de sécurité ivoiriennes, la Team Europe répond présent », a déclaré l'Ambassadrice Francesca Di Mauro qui s'est réjouie de la bonne collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Ue pour la protection des valeurs universelles, et pour faire avancer un partenariat gagnant-gagnant, au profit de nos populations.

Le Premier ministre Beugré Mambé pour sa part a soutenu qu'il est important de garantir une coopération efficiente avec l'Union européenne (Ue). Ce, en capitalisant l'expérience acquise des relations historiques. Il s'agit notamment d'adapter le cadre institutionnel ainsi que le mécanisme de coordination et de gestion du partenariat, afin d'optimiser et de capter le maximum de financement et d'en assurer une gestion efficace pour continuer à améliorer les conditions de vie de nos populations.

Précisant que ce nouvel accord entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom, a également soutenu qu'il va réguler pour les 20 années à venir, la coopération entre ces deux organisations.